Молодые дизайнеры смогут разработать дизайн-проекты Загородного парка

В субботу, 5 мая, в отеле "Холидей Инн Самара" открылись "Большие Дизайн-выходные".



Это образовательное мероприятие российского дизайн-сообщества, которое проходит в формате открытых образовательных конференций в различных регионах России.В Самаре на встречу с экспертами зарегистрировалось более 2 000 человек. На форуме работает шесть секций: дизайн в контексте развития города, дизайн цифровых продуктов, промышленный дизайн, графический дизайн и иллюстрация, дизайн-менеджмент, моушен-дизайн и звуковой дизайн.



Главный дизайнер компании Acronis, советник врио губернатора Самарской области Денис Кортунов рассказал, что фестиваль - некоммерческое мероприятие, на котором дизайнеры обмениваются опытом и узнают много нового.



В открытии фестиваля принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Он пригласил молодых дизайнеров к сотрудничеству.



- У нас очень много работы в регионе, куда можно приложить энергию, креатив и талант людей. Я рассчитываю, что в нашем сотрудничестве мы задумаем целый ряд масштабных проектов: цифровых, информационных, проектов по созданию комфортных условий проживания, а также в отрасли государственного управления. Ваш опыт и знания нам очень пригодятся, — сказал Дмитрий Азаров.



Один из проектов, в котором в ближайшее время смогут принять дизайнеры — реконструкция Загородного парка.



- Мы задумали масштабную реконструкцию центрального парка, и если у вас будут идеи, мы готовы их вместе обсудить. Скоро будет объявлен конкурс на лучший дизайн-проект, — сказал Дмитрий Азаров.