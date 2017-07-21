Молодой водитель на Форде врезался в КамАЗ: один человек погиб, четверо пострадали

Авария произошла в четверг, 20 июля, в 3:30 на 100 километре дороги «Самара - Бугуруслан» в Кинель-Черкасском районе.



Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 20-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал со стороны Самары в направлении Бугуруслана и врезался в КамАЗ, который ехал впереди. Грузовиком управлял 36-летний мужчина.



В результате ДТП водитель иномарки, а также его пассажиры - две 18-летние девушки и 19-летний молодой человек - получили травмы различной степени тяжести. Еще один пассажир Ford Focus - молодой человек, личность которого устанавливается, от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия врачей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.