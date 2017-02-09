В его рамках уже прошли первые знакомства и обсуждения. Вчера молодежь встречалась с заслуженным строителем России, почетным гражданином Самары Виталием Симоновым.- Молодым надо показывать примеры замечательных людей, на которых стоит равняться, - считает инициатор проекта, студент Самарского торгово-экономического колледжа Иван Мошков. - Мы не всегда уверены в правильности выбора своего пути, не всегда понимаем, в каком направлении стоит двигаться. Здесь как раз и нужны знания, опыт профессионалов. Кто знает, может быть, эти встречи кому-то из ребят как раз дадут толчок для выбора профессии, определения жизненных ориентиров. И со временем они тоже станут известными в Самаре людьми, создающими историю своего края.Виталий Алексеевич, который, кстати, не раз был героем публикаций «Самарской газеты», начал общение с показа фотографий. Принес ребятам уникальные снимки из своего архива - городские стройплощадки тридцати-, сорокалетней давности. Вот первые куйбышевские пятиэтажки, вырастающие в чистом поле, вот первые типовые школы и детские сады. В знаменитом, гремевшем на всю область строительном тресте №11 он прошел путь от мастера до генерального директора. На счету этой строительной организации более 4,5 млн квадратных метров возведенного жилья, десятки детсадов, школ, административных корпусов, больниц, учреждений культуры. В их числе знаковые для города здания Самарской филармонии, клинической больницы имени Середавина, областной администрации, Ленинского мемориала - нынешнего музея имени Алабина.- Общение с молодежью нас, ветеранов, всегда вдохновляет, - обратился к ребятам почетный гражданин Самары. - Вы энергичны, горите идеями, и потому очень хочется помочь вам тем опытом, который мы наработали за свою жизнь. Позвольте дать вам несколько советов. Старайтесь начинать обучение профессии с техникума. Там вы точно определите, не ошиблись ли с выбором, тянет ли вас по-настоящему к этому делу. И второе, обязательное условие: выбирайте профессию, которой гордились бы. И ходите только на ту работу, которая приносит радость. Сначала - радость от сделанного, а заработок - это вторично. Только при этом условии вы станете настоящими профессионалами, приносящими пользу обществу.Ветеран рассказал о своем трудовом пути, ответил на вопросы ребят и пожелал им как можно пристальнее присмотреться к благородной профессии строителя.