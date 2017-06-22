Мобильные группы выявили 68 незаконных киосков

Мобильные группы активно включились в работу по выявлению незаконных объектов потребительского рынка.- Такая практика позволила нам только за последние несколько месяцев «накрыть» 68 незаконных точек. К примеру, за прошедшую неделю было проведено 7 рейдов. Они прошли в Самарском, Промышленном, Ленинском, Железнодорожном и других районах города, - сообщил Олег Фурсов.Стоит отметить, что все меньше становится фактов, когда незаконный киоск просто переносится из одного района в другой.Продолжается работа и по демонтажу выявленных незаконных точек. За прошедший период были демонтированы 9 объектов.