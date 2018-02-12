Мнение о будущем стены у площади Славы можно оставить на специальном сайте

На сайте проводится опрос по поводу будущего стены у площади Славы: вносить изменения в проект стены или нет.На портале можно предложить свои идеи реконструкции комплекса, узнать о предложенных вариантах и оставить комментарии к ним. Все предложения будут рассмотрены экспертами и опубликованы. За них можно будет проголосовать.Напомним, что стена на площади Славы была построена в 2015 году и вызвала множество споров среди общественности относительно своего внешнего облика. В 2017 году врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочие встречи с архитекторами и урбанистами, по итогам которых было принято решение вынести вопрос реконструкции стены у площади Славы на общественное голосование. Оно состоится 18 марта на избирательных участках Самары.