«Миссис Самарская губерния-2018» об истории Золушки

- Прошлым летом, накануне дня рождения моего папы, я долго выспрашивала у него, что он хочет в подарок. Собиралась отправить его куда-нибудь отдохнуть, но он сказал: «В юности мне много чего хотелось. А сейчас мне нравится сидеть и смотреть в небо, на бегущие облака». И я вдруг задумалась, что мы очень редко делаем то, чего нам действительно хочется. Постоянно куда-то бежим, торопимся, потому что надо. А желания со временем пропадают, так и не успев осуществиться. И тогда я честно призналась себе, что хочу на этот конкурс. В прошлом году в нем принимала участие моя знакомая, и мне очень нравилось то, что они там делали.- Четыре месяца. И это было очень интересно. Мы участвовали в различных мастер-классах: не только по визажу и созданию стильного образа, но и, например, по единоборствам. Играли в психологические игры, учились находить 25-й час в сутках… Ведь идея конкурса не сводится к соревнованию, его смысл - помочь участницам раскрыть свой потенциал, свою уникальность. Добавить красок в обычную жизнь.- У нас с мужем трое детей: Насте 17 лет, Андрею шесть, Гордею полтора года. Конечно, участие в конкурсе затронуло всех. Мужу, например, пришлось танцевать со мной танго и ради репетиций отказаться от каких-то своих дел. А готовясь к кулинарному поединку, я целую неделю кормила своих близких разносолами, и под конец они так устали от этого, что стали просить обычной вареной картошки. Словом, досталось всем. Зато теперь у нас в семье есть самая настоящая корона.- Летом я поеду в Москву, представлять наш город на конкурсе «Миссис Россия-2018». Также планируется, что здесь, в Самаре, мне предстоит принимать участие в различных мероприятиях, в том числе связанных с проведением Чемпионата мира по футболу. Кроме того, в этом году я намерена осуществить еще одну свою мечту - поучаствовать в соревнованиях по фитнесу в категории Shape. Я уже дважды планировала это, но откладывала на будущее: сначала родила Андрея, потом - Гордея. В этом году, надеюсь, мне ничто не помешает. Соревнования состоятся 28 апреля, подготовка к ним уже началась: тренировки четыре раза в неделю, сбалансированное питание по нормативам.- Когда мне было четыре года, я буквально заставила маму отвести меня на занятия танцами. 12 лет занималась в музыкально-хореографической студии, увлекалась плаванием, немного волейболом. «Железным» спортом заболела лет, наверное, в 14 и до сих пор не мыслю жизни без тренировок в зале со штангой, гантелями, тренажерами.- Я хорошо себя чувствовала во время беременностей, поэтому, например с Гордеем, занималась фитнесом вплоть до семи месяцев. Естественно, понемногу снижала нагрузки - каждый месяц на 10-15 процентов.- Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, а через полтора года непременно вернусь к юридической практике. У меня три высших образования: юридическое, психолого-педагогическое и теологическое. Можно было бы заниматься чем угодно, но мне нравится работа юриста. В ней есть и независимость, и риск.- Исполнилась моя мечта, и это, наверное, главное. У меня ведь не было истории превращения из лягушки в царевну. Моя история - это, скорее, история Золушки, но без феи. Когда так хочется пойти на бал, что успеваешь и пол подмести, и чечевицу перебрать, и платье себе сшить. Это долго, конечно, но зато потом карета не превращается в тыкву. Очень приятно, что меня поддержали не только родные и близкие, но и, например, соседи по дому: у нас очень активный председатель ТСЖ, который, можно сказать, руководил этим процессом. Кроме того, приходило много сообщений от совсем незнакомых людей, которые желали мне удачи, а еще рассказывали, что мой успех помог им поверить в себя. Если это действительно так, значит, все было не зря.