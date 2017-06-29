Минздрав собирает мнение жителей о больницах Самары и области
Оценить предлагают 98 медучреждений региона, оказывающих бесплатную медпомощь гражданам.
- При проведении независимой оценки пациенты оценивают качество оказания услуг больницами, а не качество оказания помощи и профессионализм врачей, - пояснил председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области Сергей Измалков.
При оценке учитываются следующие критерии:
- открытость и доступность информации о больнице;
- комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения;
- время ожидания в очереди;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников больницы;
- общая удовлетворенность оказанными услугами в больницах или поликлиниках.
Для того, чтобы узнать мнение пациентов, проводится анкетирование. Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители области. Для этого достаточно зайти на сайт министерства здравоохранения РФ и заполнить анкету. Опрос проводится анонимно. Также бумажные анкеты можно заполнить непосредственно в медучреждениях.
По итогам проведения независимой оценки представители общественного совета проведут анализ результатов, разработают для каждой больницы предложения по улучшению качества работы и составят рейтинг медучреждений.
- При проведении независимой оценки пациенты оценивают качество оказания услуг больницами, а не качество оказания помощи и профессионализм врачей, - пояснил председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области Сергей Измалков.
При оценке учитываются следующие критерии:
- открытость и доступность информации о больнице;
- комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения;
- время ожидания в очереди;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников больницы;
- общая удовлетворенность оказанными услугами в больницах или поликлиниках.
Для того, чтобы узнать мнение пациентов, проводится анкетирование. Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители области. Для этого достаточно зайти на сайт министерства здравоохранения РФ и заполнить анкету. Опрос проводится анонимно. Также бумажные анкеты можно заполнить непосредственно в медучреждениях.
По итогам проведения независимой оценки представители общественного совета проведут анализ результатов, разработают для каждой больницы предложения по улучшению качества работы и составят рейтинг медучреждений.
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