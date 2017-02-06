Минувшей ночью с улиц Самары на полигоны вывезли 7 тысяч тонн снега

Сообщить о некачественной уборке снега жители могут, позвонив в администрацию соответствующего внутригородского района. Контактные телефоны размещены на официальном сайте администрации Самары.В связи с наступившими сложными погодными условиями администрация города обращается к жителям с просьбой не игнорировать специальные сигнальные ленты, чтобы коммунальные службы могли беспрепятственно проводить уборку, а также по возможности не парковаться на длительное время во дворах, не оставлять транспорт на внутриквартальных проездах, а также на основных городских магистралях, особенно в ночное время суток, когда выполняется наибольший объем работ.