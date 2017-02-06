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Минувшей ночью с улиц Самары на полигоны вывезли 7 тысяч тонн снега

 Для расчистки улично-дорожной сети города МП «Благоустройство» было задействовано 229 единиц спецтехники, израсходовано 324,3 тонны реагента «Бионорд» и 138 тонн песко-соляной смеси.

Сообщить о некачественной уборке снега жители могут, позвонив в администрацию соответствующего внутригородского района. Контактные телефоны размещены на официальном сайте администрации Самары.

В связи с наступившими сложными погодными условиями администрация города обращается к жителям с просьбой не игнорировать специальные сигнальные ленты, чтобы коммунальные службы могли беспрепятственно проводить уборку, а также по возможности не парковаться на длительное время во дворах, не оставлять транспорт на внутриквартальных проездах, а также на основных городских магистралях, особенно в ночное время суток, когда выполняется наибольший объем работ.
Дата: 6 февраля 2017 , 15:17
59
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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