Минтранс корректирует работу общественного транспорта в режиме "онлайн"
Временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин рассказал на пресс-конференции, как городские транспортные службы справляются с поставленной перед ними задачей во время проведения мирового футбольного первенства.
По словам руководителя ведомства, в период подготовки к Чемпионату была разработана схема доставки болельщиков. А также намечен план модернизации транспортной инфраструктуры губернии. Основными объектами стали аэропорт Курумоч, подъездные пути от него до федеральной трассы. Провели серьезную реконструкцию Московского шоссе. Около стадиона появились две новые улицы - Дальняя и Арена 2018. Обустроили девять проездов, обеспечивающих транспортную доступность тренировочных площадок и транспортных узлов.
Всего к Чемпионату в Самаре отремонтировали 67 улиц общей протяженностью 122 километра. В том числе привели в порядок Демократическую, Ново-Садовую, Ташкентскую, Волжское шоссе.
До начала Чемпионата на «Самара Арене» провели три тестовых матча. Один из них по транспортной составляющей был очень близок к игре Чемпионата. В тот день стадион посетили 42 тысячи человек, что дало возможность протестировать разработанные схемы развоза болельщиков.
- Одна игра не похожа на другую, - говорит Пивкин. - Разные команды, разные болельщики, которые прибывают разным транспортом. Когда на стадионе встречались сборные Коста-Рики и Сербии, мы имели дело с более организованными зрителями, чем в дни проведения тестовых матчей. За четыре часа до начала игры основная часть болельщиков уже приехали на «Самара Арену». Всего в день первого матча автобусами на стадион доставили 14 тысяч человек. Еще 15 300 приехали на трамваях. После окончания игры примерно 17 600 болельщиков отбыли на автобусах, 19 600 - на трамваях.
Как пояснил глава минтранса, число уехавших превышает число прибывших, поскольку некоторые прибыли на стадион на личных автомобилях, которые оставили там, возвратившись домой на общественном транспорте.
- Из-за огромного пассажиропотока образовалась большая концентрация пассажиров на некоторых маршрутах, - пояснил Пивкин. - Мы оперативно среагировали на ситуацию, перебросив подвижной состав с менее загруженных линий на более востребованные.
По прогнозам минтранса, вторая игра, которая пройдет на «Самара Арене» 21 июня, по транспортной составляющей будет сродни предыдущему матчу. Поэтому уже полученный опыт организации движения, безусловно, используют.
Самый большой поток болельщиков ожидается во время матча российской сборной. За два-три дня до обозначенной даты станет известно количество и время прибытия в Самару дополнительных поездов и самолетов. Исходя из этой информации будет корректироваться расписание движения транспорта.
Определенные изменения внесут и перед матчем, который состоится 28 июня. Это связано с тем, что сборная Колумбии прибудет на автобусах. По словам Ивана Пивкина, Самара готова к приему гостей и встретит их на должном уровне.
По словам руководителя ведомства, в период подготовки к Чемпионату была разработана схема доставки болельщиков. А также намечен план модернизации транспортной инфраструктуры губернии. Основными объектами стали аэропорт Курумоч, подъездные пути от него до федеральной трассы. Провели серьезную реконструкцию Московского шоссе. Около стадиона появились две новые улицы - Дальняя и Арена 2018. Обустроили девять проездов, обеспечивающих транспортную доступность тренировочных площадок и транспортных узлов.
Всего к Чемпионату в Самаре отремонтировали 67 улиц общей протяженностью 122 километра. В том числе привели в порядок Демократическую, Ново-Садовую, Ташкентскую, Волжское шоссе.
До начала Чемпионата на «Самара Арене» провели три тестовых матча. Один из них по транспортной составляющей был очень близок к игре Чемпионата. В тот день стадион посетили 42 тысячи человек, что дало возможность протестировать разработанные схемы развоза болельщиков.
- Одна игра не похожа на другую, - говорит Пивкин. - Разные команды, разные болельщики, которые прибывают разным транспортом. Когда на стадионе встречались сборные Коста-Рики и Сербии, мы имели дело с более организованными зрителями, чем в дни проведения тестовых матчей. За четыре часа до начала игры основная часть болельщиков уже приехали на «Самара Арену». Всего в день первого матча автобусами на стадион доставили 14 тысяч человек. Еще 15 300 приехали на трамваях. После окончания игры примерно 17 600 болельщиков отбыли на автобусах, 19 600 - на трамваях.
Как пояснил глава минтранса, число уехавших превышает число прибывших, поскольку некоторые прибыли на стадион на личных автомобилях, которые оставили там, возвратившись домой на общественном транспорте.
- Из-за огромного пассажиропотока образовалась большая концентрация пассажиров на некоторых маршрутах, - пояснил Пивкин. - Мы оперативно среагировали на ситуацию, перебросив подвижной состав с менее загруженных линий на более востребованные.
По прогнозам минтранса, вторая игра, которая пройдет на «Самара Арене» 21 июня, по транспортной составляющей будет сродни предыдущему матчу. Поэтому уже полученный опыт организации движения, безусловно, используют.
Самый большой поток болельщиков ожидается во время матча российской сборной. За два-три дня до обозначенной даты станет известно количество и время прибытия в Самару дополнительных поездов и самолетов. Исходя из этой информации будет корректироваться расписание движения транспорта.
Определенные изменения внесут и перед матчем, который состоится 28 июня. Это связано с тем, что сборная Колумбии прибудет на автобусах. По словам Ивана Пивкина, Самара готова к приему гостей и встретит их на должном уровне.
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