Минэкономразвития РФ Максим Орешкин обсудил с предпринимателями региона бизнес-вопросы
В понедельник, 25 июня, в Самару с рабочим визитом прибыли министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и президент общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Они встретились с бизнесменами региона.
На встрече с федеральным министром более 80 человек задали свои вопросы. Максим Орешкин выразил готовность поддержать предложения по усовершенствованию условий ведения самарского бизнеса.
Тема экспорта вызвала живое обсуждение среди участников встречи. Максим Орешкин и Алексей Репик пообещали оказать поддержку российским экспортерам для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, а также разработать меры на федеральном уровне. В частности, необходимо пересмотреть налоговые льготы, расширить перечень выставок с российским участием.
- Нужно найти те ниши, где мы можем работать конкурентоспособно, не уступать в качестве и издержках зарубежной продукции. Единственная проверка качества импортозамещения - работа на экспорт. Это сигнал всем потребителям, что продукция хороша, - сказал Алексей Репик.
Максим Орешкин отметил и важность развития экспорта медицинских услуг из России. Федеральный минэкономразвития в ближайшее время рассмотрит меры по совершенствованию этой сферы российского рынка услуг.
На встрече с федеральным министром более 80 человек задали свои вопросы. Максим Орешкин выразил готовность поддержать предложения по усовершенствованию условий ведения самарского бизнеса.
Тема экспорта вызвала живое обсуждение среди участников встречи. Максим Орешкин и Алексей Репик пообещали оказать поддержку российским экспортерам для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, а также разработать меры на федеральном уровне. В частности, необходимо пересмотреть налоговые льготы, расширить перечень выставок с российским участием.
- Нужно найти те ниши, где мы можем работать конкурентоспособно, не уступать в качестве и издержках зарубежной продукции. Единственная проверка качества импортозамещения - работа на экспорт. Это сигнал всем потребителям, что продукция хороша, - сказал Алексей Репик.
Максим Орешкин отметил и важность развития экспорта медицинских услуг из России. Федеральный минэкономразвития в ближайшее время рассмотрит меры по совершенствованию этой сферы российского рынка услуг.
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