Минэкономразвития РФ Максим Орешкин обсудил с предпринимателями региона бизнес-вопросы

На встрече с федеральным министром более 80 человек задали свои вопросы. Максим Орешкин выразил готовность поддержать предложения по усовершенствованию условий ведения самарского бизнеса.Тема экспорта вызвала живое обсуждение среди участников встречи. Максим Орешкин и Алексей Репик пообещали оказать поддержку российским экспортерам для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, а также разработать меры на федеральном уровне. В частности, необходимо пересмотреть налоговые льготы, расширить перечень выставок с российским участием.- Нужно найти те ниши, где мы можем работать конкурентоспособно, не уступать в качестве и издержках зарубежной продукции. Единственная проверка качества импортозамещения - работа на экспорт. Это сигнал всем потребителям, что продукция хороша, - сказал Алексей Репик.Максим Орешкин отметил и важность развития экспорта медицинских услуг из России. Федеральный минэкономразвития в ближайшее время рассмотрит меры по совершенствованию этой сферы российского рынка услуг.