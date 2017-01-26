Милалика, Ежевика, Сильвестр и Фома. ТОП самых редких имен детей в Самарской области
В прошлом году в Самарской области родилось 40 697 детей.
Как сообщила сегодня руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, самыми популярными именами новорожденных в прошлом году у мальчиков стали: Артем (1125 человек), Александр (874), Дмитрий (842), Максим (835), Михаил (821), Иван (755) и Кирилл (707).
Девочек чаще всего называли Виктория (950), Анастасия (852), Мария (763), Полина (753), Софья (709), Анна (695) и Дарья (681).
Некоторые родители решили выбрать для своего чада редкое или двойное имя. Например, девочек называли Милалика, Анисья, Белослава, Ежевика, Любава, Матрена, Октавия, Иветта, Феврония, Ясна.
Мальчики получили такие имена, как Марс, Рим, Сильвестр, Фома, Афанасий, Любим, Ермак, Сергий, Урал, Ярополк.
Двойное имя решили выбрать две семьи. Они назвали своих детей Алена-Мария и Марк-Александр.
Как сообщила сегодня руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, самыми популярными именами новорожденных в прошлом году у мальчиков стали: Артем (1125 человек), Александр (874), Дмитрий (842), Максим (835), Михаил (821), Иван (755) и Кирилл (707).
Девочек чаще всего называли Виктория (950), Анастасия (852), Мария (763), Полина (753), Софья (709), Анна (695) и Дарья (681).
Некоторые родители решили выбрать для своего чада редкое или двойное имя. Например, девочек называли Милалика, Анисья, Белослава, Ежевика, Любава, Матрена, Октавия, Иветта, Феврония, Ясна.
Мальчики получили такие имена, как Марс, Рим, Сильвестр, Фома, Афанасий, Любим, Ермак, Сергий, Урал, Ярополк.
Двойное имя решили выбрать две семьи. Они назвали своих детей Алена-Мария и Марк-Александр.
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