«Микрополис»: игра создает город, в котором хочется жить

Проект начался не в 2012 году, когда я вернулся в Октябрьск из странствий по разным городам - зерно появилось, когда мне было 3-4 года. Мы приезжали с мамой в Октябрьск к бабушке с дедушкой, и тогда мне город казался волшебным. Небольшие улочки с невысокими домами, которые не «съедают» тебя своей многоэтажностью, эти дворы, в которых есть сарайчики с курочками - сильный контраст с шумным Киевом. Было ощущение какого-то волшебного пространства.Когда я вернулся в Октябрьск, надеялся, что это ощущение во мне воспрянет, но оно не воспряло. Вместо “Микрополиса” из детства я увидел заросший город. Заросший не в смысле бурьяном, а в принципе состояние такое – заросшее. Волшебство пропало, но при этом вокруг ходили прекрасные дети. И захотелось это волшебство из моего детства вернуть.Мы раздали детям черно-белые фотографии домов, в которых они живут, и предложили раскрасить. А потом детские рисунки переносили на дома, приглашая художников из разных городов. Помимо этого, мы еще пытались узнать историю самого дома: кто в нем живет, чем эти люди занимались в жизни. Собирали там детей, организовывали встречи с обитателями домов, и старожилы рассказывали нам о своей судьбе. Дети потом рисовали ассоциации, которые у них возникли с этими историями, а художники эти ассоциации воплощали.Немного статистики:• В городе шесть школ, в каждой школе мы прошли все классы с 1 по 4, плюс старшая группа детского садика.• На первом этапе мы получили около тысячи рисунков.• Сделали около 16 домов.• Некоторые вместили на себя до 15 детских рисунков.Веру в то, что все получится, во мне укрепили дети. Я видел эти глаза, видел в них желание что-то создать. Они мечтали, и в их мечтах не было никаких границ. Они предлагали и магнитные дороги с магнитными подушками, и какие-то волшебные дома, и, конечно, они говорили про людей, которые ходят по городу и улыбаются. Это дало силы реализовать то, что было задумано. После этого начались поиски денег.На форум «iВолга» я поехал без надежды на победу - выглядел полнейшим фриком в зеленой шапочке. На конкурсах молодежных проектов, в которых участвовали до этого, поддержку мы не получили, но мне было важно рассказывать о проекте – и я поехал, хоть и без особых ожиданий. В итоге «Микрополис» занял первое место, на конвейере проектов я набрал максимальное количество баллов, которое вообще возможно. Сразу после «iВолги» я поучаствовал во Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика»Елены и Геннадия Тимченко, мы получили финансирование и там. Это нам дало возможность создать нашу первую улицу, подтянуть художников из разных городов – тогда началась активная движуха.За помощью к жителям мы не обращались, но иногда люди сами проявляли инициативу. Пару раз подкармливали наших художников – были обеды, которые им организовывали жители дома. Выносили пирожки, чай. Это воодушевляет, когда люди вносят свой вклад: «Я не могу выйти с тобой рисовать, но могу поддержать вот таким образом». Кстати, был один дом, который мы раскрашивали вместе с жителями – вышла большая часть дома, и мы просто раскрашивали все вместе. Еще как-то раз подошла женщина и спросила, что нам купить. Я перечислил, мы пошли в “Строймастер”, она оплатила кисточки, малярную ленту и прочее. И это дорогого стоит, когда участвуют обычные люди. От этого по-настоящему становилось тепло.Нельзя сказать, что все единогласно поддерживают. Были люди, которые жаловались, говорили, что это безобразие: “Зачем вы раскрашиваете дома, оставьте все, как есть”. Может быть, это из-за нарушения зоны комфорта - что-то непонятное начинает врезаться в их мир, к этому нужно привыкать. А, может, это вопрос вкуса – кому-то нравится картинка, а кому-то не нравится.Была история, когда мы нарисовали кита на доме, и на следующий день во рту этого кита появился член. И кто-то выложил эту фотографию в «Подслушано Октябрьск» и написал: «Чего еще следовало ожидать». И такое началось! Ребята-подростки начали защищать эту историю: кто это сделал, кто посмел, руки бы оторвать и т.д. Мы не ожидали такой реакции, честно говоря. И больше никто с 2013 года ни разу не посмел пальцем тронуть то, что было сделано. Это говорит об истинном отношении людей. Они это приняли, и для них это чего-то стоит.В 2016 году проект закрылся. После раскрашивания домов мы начали работать над приложением, которое сделает из города игровое поле и поможет вывести людей из онлайна в город, а не наоборот. Мы над этим работали с товарищем Сергеем Швайцером, с которым начинали “Микрополис”. В 2016 году летом он умер. У нас были попытки продолжить работу, но не получилось. И потом были какие-то непонятные полгода - в попытках что-то делать мы поехали с семьей в Москву, встретились с экспертами-урбанистами и решили начать новый проект, закрыв «Микрополис». Проект так дальше и не пошел, и в какой-то момент, когда я начал рефлексировать, понял, что закрытие “Микрополиса” - попытка убежать от внутренней боли по поводу смерти друга. Сейчас кризис разрешился, и мы двигаемся дальше.До определенного момента проект существовал исключительно на грантовую поддержку - на дальнейшее развитие событий повлиял конкурс «Культурная мозаика». Он прекрасен не только тем, что там дают финансирование – они вникают в твои проблемы и, исходя из этого, формируют образовательную программу, приглашают очень крутых экспертов. В процессе мастер-классов я понял, что было бы здорово, если бы «Микрополис» стал самодостаточным и не зависел от грантов и финансирования извне. Так я стал социальным предпринимателем.Сейчас «Микрополис» - это юридическое лицо, потребительский кооператив. Я открыл предприятие по доставке деревенского молока и молочных продуктов жителям Октябрьска и Сызрани. У нас 4 молочных бочки, которые уже полтора года развозят людям молоко, творог и т.д. Мы берем на ферме натуральные продукты, а люди это покупают. И между нами и людьми возникла определенная степень доверия. Наш следующий шаг: мы рассказываем людям о нашей деятельности и, поскольку они входят в кооператив, то есть являются пайщиками, спрашиваем у них, что бы они хотели изменить в своем дворе. А потом соберем наиболее интересные идеи и реализуем в разных дворах Октябрьска, Сызрани, Междуреченска и в других местах, где мы присутствуем.Не все люди знают, что часть средств мы отправляем на реализацию проектов в городе.Теперь у нас есть собственные ресурсы, которые мы можем тратить на микропроекты. К примеру, сделали небольшую игру в детском доме, в процессе которой дети раскрасили свою комнату. В группе, с которой мы работали, все ребята повально увлекаются футболом, причем вполне успешно - ездят на региональные и всероссийские соревнования. Мы нарисовали футбольное поле на стене. На этом футбольном поле были футболки, и каждый из ребят выбрал себе одну и раскрасил по своему желанию - сейчас эта футболка отражает его успехи в спорте. Он участвовал в каком-то чемпионате и победил? На его футболке рисуется звездочка. Или он, например, улучшил технику – появляется молния. В финале этой игры мы хотим футболки напечатать, чтобы ребёнок мог надеть её на себя.«Микрополис» – это не только про раскрашивание домов, а про создание города.Человек, который находится в «Микрополисе», всегда начинает видеть возможности, использовать их и таким образом изменять свою жизнь и жизнь людей вокруг. Таких примеров масса. Человек из Питера приезжает в глухое село, в котором люди спиваются и считают, что здесь совершенно нечего делать, а он смотрит вокруг и видит, что растет Иван-чай. Он понимает, что это та возможность, которая может возродить это село, и организовывает производство. И жители начинают собирать этот Иван-чай и продавать его в Петербург.Мы работаем над различными проектами. Запустили «Академию троечников», суть которой не в получении оценок, а в понимании, почему дети эти оценки получают, зачем. Хочется попробовать сохранить их мышление, чтобы они делали то, что любят и любили то, что делают. Чтобы в погоне за оценками дети не забывали себя. Иногда мы делали какие-то простые акции: 1 января с детьми на двери квартир клеили подковы. Вырезали, раскрашивали, писали пожелания и разносили по подъездам. Просто клеили случайным людям на двери.Есть намерение вернуться к разукрашиванию домов. Конкретных планов, что этот дом будет раскрашен именно так или именно в этом городе, нет. Но мы к этому вернемся. Возможно, этим летом.Не могу сказать, что мною движет желание изменить людей или город - есть такое состояние, когда ты не можешь не делать. Это сложно объяснить. Тут нет мотивов, просто такое состояние. Если ты не делаешь, то тебе становится хреново.По поводу мотивов вспомнилась совершенно волшебная штука. Мы гуляем сейчас с сыном. Идем по улице, и он показывает на раскрашенные домики: тут кошечка нарисована, там пианино…И я понимаю, что он растет в городе, который уже чуть-чуть другой. В нем ты можешь проявиться как человек созидающий, творящий. В нем рисунки на домах – это норма. И это здорово, что для него это норма. Это важно.