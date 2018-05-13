Микаэль Вине: «25 июня Самара станет столицей России»

- Я думаю, что за два дня - более 10 тысяч человек. Глядя на то, сколько сейчас публики на площади Куйбышева, думаю, что у нас будет очень плотная загрузка.- Первое и главное, что я вижу во всех городах, которые примут ЧМ-2018, это глобальные изменения перед Чемпионатом мира. В лучшую сторону меняется инфраструктура, появляются новые стадионы, которые станут наследием Чемпионата. Важно то, что весь мир и вся Россия смогут заново открыть для себя такие прекрасные города как Самара.- Сегодня в Самаре прекрасная солнечная погода. Мы приехали на площадь Куйбышева, где перед церемонией и после нее прошло великолепное представление. Когда я был на сцене, то видел, с какой теплотой на нас реагируют дети и их родители. Это просто незабываемо.- Для меня лично, Самара – жемчужина Поволжья и космическая столица страны. Все мы, будучи детьми, мечтали стать космонавтами. Здесь я получил возможность познакомиться с послом Самары, космонавтом,Олегом Кононенко и быть с ним на одной сцене. Это непередаваемые ощущения. Вторая вещь, которая сделает Самару уникальной, здесь будет играть сборная России. В день матча Самара станет столицей страны. Вся Россия будет болеть за свою сборную и, можно сказать, смотреть на Самару. Я уверен, что эмоции охватят всех болельщиков.Что бы мне еще хотелось отметить - высочайший уровень организации со стороны региона и города. Мы во время подготовки визита Кубка мира находились в тесном контакте с властями. Это касалось всех аспектов: и логистики и обеспечения безопасности. Не преувеличу, если скажу, что мы и не мечтали о таком высоком уровне организации.