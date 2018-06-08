Михаил Most: «В планах - инсталляция на эстакаде в Самаре»
Самару посетил художник с мировым именем. Он расписал в своем фирменном стиле арт-объект на фестивале «Волгафест – 2018». Мы не смогли пройти мимо такого события и встретились с ним. Михаил решил совместить сразу два дела - беседовал с нами, параллельно создавая свое произведение, посвященное теме будущего.
Миша Most - известный художник и граффити райтер. Он начал рисовать в 1997 году, когда уличное искусство только зарождалось в России. Михаил начинал в первых московских граффити командах. Most - автор самой большой монументальной росписи в мире - 10 тысяч квадратных метров на здании металлургического цеха в городе Выкса в 2017 году.
- Михаил, наверняка у тебя много проектов и предложений в столицах, но ты выбрался именно в Самару. Что подтолкнуло к этому?
- Самара - хороший город. Я здесь бывал ранее, приезжал с выставками, также у меня тут есть друзья художники. Мои работы можно было увидеть в галерее «Виктория» в 2009 году на выставке «Город Победителей» и в 2015 году на «Street art: Консервация».
- Тогда был немного другой стиль.
- Я работаю в разных стилях. На самом деле важен не стиль, а то, что ты хочешь донести в своей работе. Мои картины в основном посвящены теме будущего, глобализации, городской среде и проблемам общества.
- Как ты относишься к художникам, которые нарушают общепринятые правила и занимаются вандализмом?
- Если им от этого становится хорошо, то почему бы и нет? Я сам иногда занимаюсь вандализмом. Он дает больше свободы в творчестве. Можно сказать, что нелегальное искусство - это своеобразный спорт. Разве не
интересно, когда в городе возникают спонтанные рисунки?
- Из-за этого были проблемы с законом?
- Конечно было. Но я считаю, что это совершенно нормально. Главное – не заниматься порчей архитектурных памятников и скульптур. Я против того, чтобы портить чужое искусство. Художник должен отдавать себе отчет в том, где он рисует и что. То есть роспись забора, который скоро уберут со стройки, можно считать не порчей, а даже преображением.
- Почему ты решил частично перейти в галерейное пространство? Очень необычно видеть твои работы в питерском Эрмитаже.
- Выставочной деятельностью я занимаюсь с 2006 года. До этого я пробовал создавать некоторые работы на холстах, участвовал в выставках. Мне показалось, что таким образом я могу расширить свои творческие
способности. Это еще одно поле для деятельности, которое намного шире, чем граффити.
- Рисование приносит хороший доход? Можно сказать, что ты хорошо зарабатываешь?
- У меня есть только творчество, других источников дохода нет, поэтому нельзя однозначно ответить на этот вопрос.
- В Самаре художникам приходится не очень сладко с точки зрения заработка. В Москве больше перспектив и возможностей?
- Просто Москва – огромный мегаполис, в котором происходит намного больше событий, чем в других городах. Также и в Соединённых Штатах Америки. В Нью-Йорке больше возможностей, чем в каком-нибудь Арканзасе.
- Ты следишь за тем, что делают другие российские художники в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других провинциальных городах?
- Благодаря возможностям интернета все интересные работы попадают в нашу ленту новостей. Я периодически просматриваю специализированные сообщества, чтобы быть в курсе. Также многие художники путешествуют из города в город и выкладывают свои произведения в социальных сетях. Кстати, в Самаре сейчас реализуют интересный проект с росписью фасадов высоток. Для него специально пригласили художников, которые по большей части занимаются галерейным искусством. Я за то, чтобы они чаще выходили на улицу, ведь им есть что сказать. У меня тоже будет работа в рамках этого проекта на эстакаде, которая находится на въезде в город. Она будет представлять собой инсталляцию, прикрепленную к конструкциям моста на пересечении улиц Ташкентской и Демократической. Ее можно будет наблюдать и после чемпионата мира по футболу.
- Известный блогер и журналист Юрий Дудь выложил в своем Instagram фото с фасадами из Самары, разрисованные на футбольную тему. Ему понравилось. А как ты оцениваешь этот проект?
- Как ты думаешь, в стрит-арте существуют на данный момент популярные тенденции?
- По-моему, некоторые слишком увлеклись выставочной деятельностью, перестали рисовать для себя на улице и теперь выполняют только заказы. Произошел отток художников из нелегальной сферы деятельности в
легальную. Это один из приемов борьбы с вандализмом: дать райтеру легальное место, чтобы он не нарушал закон. Он действительно работает. У меня очень много знакомых ребят, которые теперь участвуют только в
коммерческих проектах.
- Кажется, что сейчас многие уходят в абстракцию, даже те, кто раньше рисовал в стиле фотореализм.
- Это просто прием, который выбирает сам художник. Я бы не сказал, что его применяют глобально. Да, есть некоторые вещи, которые считают модными. В стрит-арте любят рисовать портреты, геометрические фигуры и абстракцию. Они являются старыми избитыми направлениями. Может, кому-то кажется, что навык создания портретов, сделает его круче. Но мне, например, это не нужно. Я не умею рисовать портреты и не стремлюсь к этому. Не в этом цель искусства.
- Также сейчас многие используют текст.
- Возможно, это тоже какой-то тренд. Но не все, что написано на заборе несет глубокий смысл. Порой текстовый посыл заключает в себе какие-то личные страдания автора. В этом нет сакрального смысла и какой-то ценности. Поэтому примерно из десяти встречается только одна стоящая работа.
- Может, для того, чтобы появился смысл, нужно привязать изображение или текст к определенному месту?
- Необязательно делать так, чтобы твоя работа взаимодействовала с предметами, стеной или интерьером. Порой рисунок все перекрывает и тем самым выглядит намного мощнее. Действительно есть такой прием –
обыгрывание пространства. Например, можно подрисовать мусорной урне глазки, но это годится только для начинающих или детей. Такие рисунки выглядят банальными.
- Ты уже гулял по Самаре?
- Гулял, но посмотреть город полностью мне не удавалось. Во время визита остается очень мало времени на изучение местности. Я как-то рисовал возле домов с мозаикой на торце. Только уже на следующий день мою работу закрасили (смеется). Даже сейчас, пока я шел на набережную, отметил несколько мест для себя. Если получится, то я что-нибудь еще раз нарисую.
Миша Most - известный художник и граффити райтер. Он начал рисовать в 1997 году, когда уличное искусство только зарождалось в России. Михаил начинал в первых московских граффити командах. Most - автор самой большой монументальной росписи в мире - 10 тысяч квадратных метров на здании металлургического цеха в городе Выкса в 2017 году.
- Михаил, наверняка у тебя много проектов и предложений в столицах, но ты выбрался именно в Самару. Что подтолкнуло к этому?
- Самара - хороший город. Я здесь бывал ранее, приезжал с выставками, также у меня тут есть друзья художники. Мои работы можно было увидеть в галерее «Виктория» в 2009 году на выставке «Город Победителей» и в 2015 году на «Street art: Консервация».
- Тогда был немного другой стиль.
- Я работаю в разных стилях. На самом деле важен не стиль, а то, что ты хочешь донести в своей работе. Мои картины в основном посвящены теме будущего, глобализации, городской среде и проблемам общества.
- Как ты относишься к художникам, которые нарушают общепринятые правила и занимаются вандализмом?
- Если им от этого становится хорошо, то почему бы и нет? Я сам иногда занимаюсь вандализмом. Он дает больше свободы в творчестве. Можно сказать, что нелегальное искусство - это своеобразный спорт. Разве не
интересно, когда в городе возникают спонтанные рисунки?
- Из-за этого были проблемы с законом?
- Конечно было. Но я считаю, что это совершенно нормально. Главное – не заниматься порчей архитектурных памятников и скульптур. Я против того, чтобы портить чужое искусство. Художник должен отдавать себе отчет в том, где он рисует и что. То есть роспись забора, который скоро уберут со стройки, можно считать не порчей, а даже преображением.
- Почему ты решил частично перейти в галерейное пространство? Очень необычно видеть твои работы в питерском Эрмитаже.
- Выставочной деятельностью я занимаюсь с 2006 года. До этого я пробовал создавать некоторые работы на холстах, участвовал в выставках. Мне показалось, что таким образом я могу расширить свои творческие
способности. Это еще одно поле для деятельности, которое намного шире, чем граффити.
- Рисование приносит хороший доход? Можно сказать, что ты хорошо зарабатываешь?
- У меня есть только творчество, других источников дохода нет, поэтому нельзя однозначно ответить на этот вопрос.
- В Самаре художникам приходится не очень сладко с точки зрения заработка. В Москве больше перспектив и возможностей?
- Просто Москва – огромный мегаполис, в котором происходит намного больше событий, чем в других городах. Также и в Соединённых Штатах Америки. В Нью-Йорке больше возможностей, чем в каком-нибудь Арканзасе.
- Ты следишь за тем, что делают другие российские художники в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других провинциальных городах?
- Благодаря возможностям интернета все интересные работы попадают в нашу ленту новостей. Я периодически просматриваю специализированные сообщества, чтобы быть в курсе. Также многие художники путешествуют из города в город и выкладывают свои произведения в социальных сетях. Кстати, в Самаре сейчас реализуют интересный проект с росписью фасадов высоток. Для него специально пригласили художников, которые по большей части занимаются галерейным искусством. Я за то, чтобы они чаще выходили на улицу, ведь им есть что сказать. У меня тоже будет работа в рамках этого проекта на эстакаде, которая находится на въезде в город. Она будет представлять собой инсталляцию, прикрепленную к конструкциям моста на пересечении улиц Ташкентской и Демократической. Ее можно будет наблюдать и после чемпионата мира по футболу.
- Известный блогер и журналист Юрий Дудь выложил в своем Instagram фото с фасадами из Самары, разрисованные на футбольную тему. Ему понравилось. А как ты оцениваешь этот проект?
- Проект "Истории чемпионов" продвигал художник Андрей Сяйлев. Он дал возможность разным представителям искусства проявить себя творчески. Андрей молодец в том, что отстаивал точку зрения каждого автора, поэтому получились очень интересные работы. При этом не все они изображают именно чемпионат мира. Да, привязка к спорту есть. Например, Валера Чтак изобразил на стене по улице Максима Горького котов и собак, которые играют в футбол. Мне кажется, что такой подход очень интересен.
- Как ты думаешь, в стрит-арте существуют на данный момент популярные тенденции?
- По-моему, некоторые слишком увлеклись выставочной деятельностью, перестали рисовать для себя на улице и теперь выполняют только заказы. Произошел отток художников из нелегальной сферы деятельности в
легальную. Это один из приемов борьбы с вандализмом: дать райтеру легальное место, чтобы он не нарушал закон. Он действительно работает. У меня очень много знакомых ребят, которые теперь участвуют только в
коммерческих проектах.
- Кажется, что сейчас многие уходят в абстракцию, даже те, кто раньше рисовал в стиле фотореализм.
- Это просто прием, который выбирает сам художник. Я бы не сказал, что его применяют глобально. Да, есть некоторые вещи, которые считают модными. В стрит-арте любят рисовать портреты, геометрические фигуры и абстракцию. Они являются старыми избитыми направлениями. Может, кому-то кажется, что навык создания портретов, сделает его круче. Но мне, например, это не нужно. Я не умею рисовать портреты и не стремлюсь к этому. Не в этом цель искусства.
- Также сейчас многие используют текст.
- Возможно, это тоже какой-то тренд. Но не все, что написано на заборе несет глубокий смысл. Порой текстовый посыл заключает в себе какие-то личные страдания автора. В этом нет сакрального смысла и какой-то ценности. Поэтому примерно из десяти встречается только одна стоящая работа.
- Может, для того, чтобы появился смысл, нужно привязать изображение или текст к определенному месту?
- Необязательно делать так, чтобы твоя работа взаимодействовала с предметами, стеной или интерьером. Порой рисунок все перекрывает и тем самым выглядит намного мощнее. Действительно есть такой прием –
обыгрывание пространства. Например, можно подрисовать мусорной урне глазки, но это годится только для начинающих или детей. Такие рисунки выглядят банальными.
- Ты уже гулял по Самаре?
- Гулял, но посмотреть город полностью мне не удавалось. Во время визита остается очень мало времени на изучение местности. Я как-то рисовал возле домов с мозаикой на торце. Только уже на следующий день мою работу закрасили (смеется). Даже сейчас, пока я шел на набережную, отметил несколько мест для себя. Если получится, то я что-нибудь еще раз нарисую.
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