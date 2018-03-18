Михаил Бабич принял участие в голосовании на выборах Президента России

Полпред Президента России проголосовал в Нижнем Новгороде на избирательном участке № 2551, расположенном в гимназии №1.Отвечая на вопросы представителей СМИ, Михаил Бабич отметил, что сегодня люди приходят на избирательные участки, чтобы выбрать будущее страны, свое будущее и будущее своих детей:- Голосование по состоянию на 10 часов в округе проходит очень организованно. К сожалению, в некоторых регионах подводит погода, но, несмотря на это, очень высокая явка. Люди идут с удовольствием, с хорошим настроением. В регионах была проведена подготовительная работа, чтобы обеспечить людям все необходимые условия и возможность комфортно проголосовать и выразить свое отношение к выборам Президента Российской Федерации. Уверен, что все пройдет на самом высоком уровне, — подчеркнул Михаил Бабич.В этот же день полномочный представитель Президента РФ в ПФО принял участие в рейтинговом голосовании по выбору первоочередных объектов для благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда».