Михаил Бабич посетил реконструируемый участок набережной
Полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич во время рабочей поездки в Самару посетил четвертую очередь набережной Волги. Вместе с ним на объекте побывали губернатор Николай Меркушкин, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава Самары Олег Фурсов.
На этом участке уже стартовала реконструкция, демонтированы лестничные марши, оборудование на детской площадке, рабочие начали снимать старое асфальтовое покрытие.
- Четвертая очередь самарской набережной самая сложная по рельефу - три уровня террас. Поэтому мы продумали комплекс мер, которые сделают эту зону отдыха более доступной для маломобильных граждан, - рассказал Олег Фурсов.
На ней появятся четыре подъемника, которыми смогут пользоваться инвалиды, а уклоны будут устроены с коэффициентом один к двадцати, чтобы люди на колясках могли спокойно съезжать. Предусматривается строительство большой детской и спортивной площадок. Совершенно новым объектом станет амфитеатр, рассчитанный на 500 мест. Это будет очень кстати, поскольку особенность именно четвертой очереди набережной в том, что здесь часто проводятся концерты и прочие массовые мероприятия. Еще одной новинкой станет фонтан площадью около 400 метров. Вдоль реконструируемого участка пройдет велодорожка, которая соединит его с другими очередями набережной.
Мэр добавил, что налажен постоянный контакт с общественным советом микрорайона. С активистами предварительно обсуждали проект, они будут контролировать реконструкцию на всех этапах и обязательно участвовать в приемке работ.
Окончание основных строительно-монтажных работ намечено на ноябрь этого года.
Полностью обновленный объект планируют сдать в марте 2018-го. Однако, как заявляют власти, подрядчик - компания «Автодоринжиниринг» - обещает ускориться.
На этом участке уже стартовала реконструкция, демонтированы лестничные марши, оборудование на детской площадке, рабочие начали снимать старое асфальтовое покрытие.
- Четвертая очередь самарской набережной самая сложная по рельефу - три уровня террас. Поэтому мы продумали комплекс мер, которые сделают эту зону отдыха более доступной для маломобильных граждан, - рассказал Олег Фурсов.
На ней появятся четыре подъемника, которыми смогут пользоваться инвалиды, а уклоны будут устроены с коэффициентом один к двадцати, чтобы люди на колясках могли спокойно съезжать. Предусматривается строительство большой детской и спортивной площадок. Совершенно новым объектом станет амфитеатр, рассчитанный на 500 мест. Это будет очень кстати, поскольку особенность именно четвертой очереди набережной в том, что здесь часто проводятся концерты и прочие массовые мероприятия. Еще одной новинкой станет фонтан площадью около 400 метров. Вдоль реконструируемого участка пройдет велодорожка, которая соединит его с другими очередями набережной.
Мэр добавил, что налажен постоянный контакт с общественным советом микрорайона. С активистами предварительно обсуждали проект, они будут контролировать реконструкцию на всех этапах и обязательно участвовать в приемке работ.
Окончание основных строительно-монтажных работ намечено на ноябрь этого года.
Полностью обновленный объект планируют сдать в марте 2018-го. Однако, как заявляют власти, подрядчик - компания «Автодоринжиниринг» - обещает ускориться.
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