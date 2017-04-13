Михаил Бабич посетил реконструируемый участок набережной

На этом участке уже стартовала реконструкция, демонтированы лестничные марши, оборудование на детской площадке, рабочие начали снимать старое асфальтовое покрытие.- Четвертая очередь самарской набережной самая сложная по рельефу - три уровня террас. Поэтому мы продумали комплекс мер, которые сделают эту зону отдыха более доступной для маломобильных граждан, - рассказал Олег Фурсов.На ней появятся четыре подъемника, которыми смогут пользоваться инвалиды, а уклоны будут устроены с коэффициентом один к двадцати, чтобы люди на колясках могли спокойно съезжать. Предусматривается строительство большой детской и спортивной площадок. Совершенно новым объектом станет амфитеатр, рассчитанный на 500 мест. Это будет очень кстати, поскольку особенность именно четвертой очереди набережной в том, что здесь часто проводятся концерты и прочие массовые мероприятия. Еще одной новинкой станет фонтан площадью около 400 метров. Вдоль реконструируемого участка пройдет велодорожка, которая соединит его с другими очередями набережной.Мэр добавил, что налажен постоянный контакт с общественным советом микрорайона. С активистами предварительно обсуждали проект, они будут контролировать реконструкцию на всех этапах и обязательно участвовать в приемке работ.Окончание основных строительно-монтажных работ намечено на ноябрь этого года.Полностью обновленный объект планируют сдать в марте 2018-го. Однако, как заявляют власти, подрядчик - компания «Автодоринжиниринг» - обещает ускориться.