Михаил Бабич: «Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должна стать одним из самых благоустроенных городов»
Об этом Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич рассказал в интервью информационному агентству «ТАСС».
В ходе разговора полпред прокомментировал тему подготовки регионов округа - Самарской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Мордовии - к проведению мундиаля в 2018 году.
- Мы выходим на финишную прямую. Сейчас важно довести все проекты до логического завершения. Чемпионат мира по футболу - это не только игры, но и большой праздник для всех, после которого останется серьезное наследие: красивые стадионы, современные аэропорты, гостиницы, дороги, - сказал Михаил Бабич.
Полпред отметил и высокий потенциал Самарской области.
- Высокий потенциал развития у Самарской области, а город Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должен стать одним из самых благоустроенных, — подчеркнул Михаил Бабич.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 февраля 2017
125
16 февраля 2017
181
16 февраля 2017
215
16 февраля 2017
143
16 февраля 2017
164
16 февраля 2017
627
16 февраля 2017 , 18:22
125
Об этом сегодня заявил министр спорта Самарской области, вице-президент хоккейной...
16 февраля 2017 , 17:45
181
В Управлении Россельхознадзора по Самарской области обнародовали данные за 2016 год.
16 февраля 2017 , 16:55
215
Теперь каждое воскресенье группы будут отправляться в путь по Волге судами на воздушной подушке.
16 февраля 2017 , 16:35
185
Михаил Бабич: «Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должна стать одним из самых благоустроенных городов»
Об этом Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич...
16 февраля 2017 , 16:28
143
В 2017 году хищнице по кличке Нуар исполнится семь лет.
16 февраля 2017 , 16:25
164
Обе они начнут работать в 11:00.
16 февраля 2017 , 15:54
627
По данным ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС), в районе 19 км Московское...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8396
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
6095
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
5571
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4758
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
19 января 2017
1849
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
18 января 2017
242
В мероприятии приняли участие представители правительства Самарской области, а также посол...
18 января 2017
390
Одна из авиакомпаний назвала самолет своего парка «Самара» и украсила его фюзеляж...
18 января 2017
311
Они состоятся в ДК «Чайка» в рамках художественной выставки «Яблоки на...