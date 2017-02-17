Михаил Бабич: «Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должна стать одним из самых благоустроенных городов»

Об этом Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич рассказал в интервью информационному агентству « ТАСС » .



В ходе разговора полпред прокомментировал тему подготовки регионов округа - Самарской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Мордовии - к проведению мундиаля в 2018 году.



- Мы выходим на финишную прямую. Сейчас важно довести все проекты до логического завершения. Чемпионат мира по футболу - это не только игры, но и большой праздник для всех, после которого останется серьезное наследие: красивые стадионы, современные аэропорты, гостиницы, дороги, - сказал Михаил Бабич.



Полпред отметил и высокий потенциал Самарской области.



- Высокий потенциал развития у Самарской области, а город Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должен стать одним из самых благоустроенных, — подчеркнул Михаил Бабич.