Международные наблюдатели проследили за ходом выборов в Самарской области
На избирательных участках региона в воскресенье, 18 марта, работали 11 наблюдателей из СНГ и 16 членов миссии ОБСЕ.
Один из них - Константино Христоянис, юрист, работающий в Греции и Италии. В единый день голосования он посетил избирательный участок № 3012 в школе № 41 на улице Осипенко, 6.
Международный наблюдатель посетил избирательный участок, а также поделился своими впечатлениями от увиденного:
-Я видел огромное количество людей, которые пришли проголосовать. Для меня это было главным. Я приехал наблюдать за честными выборами, и именно это я увидел, - отметил Константино Христоянис.
Некоторые из международных экспертов находились в области больше месяца. Среди них - долгосрочные наблюдатели от ОБСЕ Стивен Янг и Мария Хэркенхофф. Они посещали ТИКи и УИКи, провели сотни встреч с экспертами, а в день выборов находились на участках.
Международные наблюдатели от ОБСЕ Эндрю Макинти (Шотландия) и Арвид Андрес Лиден (Швеция) в воскресенье, 18 марта, посетили несколько участковых избирательных комиссий. Они побывали на избирательном участке в школе № 156 в пос. Мехзавод.
Более сотни наблюдателей приехали в Россию из Казахстана, а самая многочисленная - из десяти человек - работала в Самарской области, в том числе в Новокуйбышевске и в Тольятти.
Задачу провести выборную кампанию открыто и прозрачно ставил глава региона Дмитрий Азаров. Подводя итоги дня голосования, он поблагодарил наблюдателей за активность.
- Рекордное количество наблюдателей работали на избирательных участках, в ситуационном центре, специально созданном для наблюдателей. У нас практически рекордное количество наблюдателей и из-за рубежа. Я хочу поблагодарить этих людей, - заявил он.
Один из них - Константино Христоянис, юрист, работающий в Греции и Италии. В единый день голосования он посетил избирательный участок № 3012 в школе № 41 на улице Осипенко, 6.
Международный наблюдатель посетил избирательный участок, а также поделился своими впечатлениями от увиденного:
-Я видел огромное количество людей, которые пришли проголосовать. Для меня это было главным. Я приехал наблюдать за честными выборами, и именно это я увидел, - отметил Константино Христоянис.
Некоторые из международных экспертов находились в области больше месяца. Среди них - долгосрочные наблюдатели от ОБСЕ Стивен Янг и Мария Хэркенхофф. Они посещали ТИКи и УИКи, провели сотни встреч с экспертами, а в день выборов находились на участках.
Международные наблюдатели от ОБСЕ Эндрю Макинти (Шотландия) и Арвид Андрес Лиден (Швеция) в воскресенье, 18 марта, посетили несколько участковых избирательных комиссий. Они побывали на избирательном участке в школе № 156 в пос. Мехзавод.
Более сотни наблюдателей приехали в Россию из Казахстана, а самая многочисленная - из десяти человек - работала в Самарской области, в том числе в Новокуйбышевске и в Тольятти.
Задачу провести выборную кампанию открыто и прозрачно ставил глава региона Дмитрий Азаров. Подводя итоги дня голосования, он поблагодарил наблюдателей за активность.
- Рекордное количество наблюдателей работали на избирательных участках, в ситуационном центре, специально созданном для наблюдателей. У нас практически рекордное количество наблюдателей и из-за рубежа. Я хочу поблагодарить этих людей, - заявил он.
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