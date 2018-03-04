Между Самарой и Тольятти может появиться скоростная железная дорога
В пятницу, 2 марта, Самарскую область с рабочим визитом посетил вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович. В ходе совещания с врио губернатора Дмитрием Азаровым были рассмотрены вопросы, связанные с развитием Самарско-Тольяттинской агломерации.
- Президент в своем Послании сказал, что крупные города должны стать драйверами развития страны, - отметил Азаров. - Особая ответственность при этом ложится на наш регион, поскольку здесь расположена уникальная Самарско-Тольяттинская агломерация, крупнейшая нестоличная агломерация России. Мы должны этот потенциал реализовать в интересах не только нашей области, Поволжья, но и всей России.
В частности, речь шла об организации скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти через аэропорт Курумоч. Сейчас готовится обоснование проекта.
- Этот проект создаст условия одинаковой доступности рабочих мест для людей, которые живут как в Самаре, так и в Тольятти. Поможет реализовать потенциал агломерации. Я благодарен Аркадию Владимировичу за то, что он поддержал этот проект, - заявил врио губернатора.
Аркадий Дворкович посетил центр корпоративных решений «Тольятти» ПАО «Сбербанк России». Он был открыт на базе незадействованных площадей АвтоВАЗа в октябре прошлого года. Ежедневно в ЦКР обрабатывается около 4500 звонков со всей России, здесь работают 620 человек. Аркадий Дворкович, Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов обсудили возможность расширения мощностей центра.
В тот же день вице-премьер провел в Тольятти заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.
- Важно часть тем, которые зафиксировали в программе к юбилею, встроить в реализуемые госпрограммы, чтобы рационально использовать все ресурсы, - отметил на заседании Аркадий Дворкович.
Дмитрий Азаров поблагодарил вице-премьера за внимание к Самарской области, Тольятти и АвтоВАЗу.
Аркадий Дворкович и глава региона также приняли участие в запуске нового производства полиамида-6 в ПАО «КуйбышевАзот».
- Президент в своем Послании сказал, что крупные города должны стать драйверами развития страны, - отметил Азаров. - Особая ответственность при этом ложится на наш регион, поскольку здесь расположена уникальная Самарско-Тольяттинская агломерация, крупнейшая нестоличная агломерация России. Мы должны этот потенциал реализовать в интересах не только нашей области, Поволжья, но и всей России.
В частности, речь шла об организации скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти через аэропорт Курумоч. Сейчас готовится обоснование проекта.
- Этот проект создаст условия одинаковой доступности рабочих мест для людей, которые живут как в Самаре, так и в Тольятти. Поможет реализовать потенциал агломерации. Я благодарен Аркадию Владимировичу за то, что он поддержал этот проект, - заявил врио губернатора.
Аркадий Дворкович посетил центр корпоративных решений «Тольятти» ПАО «Сбербанк России». Он был открыт на базе незадействованных площадей АвтоВАЗа в октябре прошлого года. Ежедневно в ЦКР обрабатывается около 4500 звонков со всей России, здесь работают 620 человек. Аркадий Дворкович, Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов обсудили возможность расширения мощностей центра.
В тот же день вице-премьер провел в Тольятти заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.
- Важно часть тем, которые зафиксировали в программе к юбилею, встроить в реализуемые госпрограммы, чтобы рационально использовать все ресурсы, - отметил на заседании Аркадий Дворкович.
Дмитрий Азаров поблагодарил вице-премьера за внимание к Самарской области, Тольятти и АвтоВАЗу.
Аркадий Дворкович и глава региона также приняли участие в запуске нового производства полиамида-6 в ПАО «КуйбышевАзот».
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