Между Самарой и Ширяево начнут ходить скоростные суда на воздушной подушке
Зимняя переправа будет открыта с 29 декабря, а с 28 декабря стартует предварительная продажа билетов.
Как сообщает «Самарское речное пассажирское предприятие», время поездки составит 50 минут. Билеты будут стоить 300 рублей.
Как сообщает «Самарское речное пассажирское предприятие», время поездки составит 50 минут. Билеты будут стоить 300 рублей.
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