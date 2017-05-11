Между Самарой и Рождествено назначаются дополнительные рейсы паромной переправы

По данным речного пассажирского предприятия, на паромной переправе 11 мая в 19:00 будет организован дополнительный рейс из села Рождествено в Самару (Октябрьский спуск). Также 12 мая в 22:30 назначен дополнительный рейс от Октябрьского спуска до Рождествено.