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Между Самарой и Рождествено назначаются дополнительные рейсы паромной переправы

Суда отправятся 11 и 12 мая.

По данным речного пассажирского предприятия, на паромной переправе 11 мая в 19:00 будет организован дополнительный рейс из села Рождествено в Самару (Октябрьский спуск). Также 12 мая в 22:30 назначен дополнительный рейс от Октябрьского спуска до Рождествено. 
Дата: 11 мая 2017 , 14:55
88
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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