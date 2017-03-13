Месячник по благоустройству стартует в Самаре 1 апреля
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова городская администрация опубликовала на своем официальном сайте.
Месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Самары будет проводиться в городе с 1 по 30 апреля. Речь идет не только об уборке мусора с улиц. Администрации предстоит отремонтировать детские площадки и мусорные контейнеры, очистить водоохранные зоны рек Волги и Самары, обрезать деревья, очистить ливневые канализации и т.д. Все работы будет координировать специальный оргкомитет, в который входят первые лица мэрии и ее структурных подразделений, а также главы администраций внутригородских районов. Глава Самары Олег Фурсов распорядился проводить совещания оргкомитета еженедельно в течение всего месячника. Первое совещание состоится уже 21 марта. Общегородской субботник с привлечением жителей и частных компаний намечен на 22 апреля. А итоги месячника по благоустройству города подведут 5 мая.
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