Месячник по благоустройству стартует в Самаре 1 апреля

Месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Самары будет проводиться в городе с 1 по 30 апреля. Речь идет не только об уборке мусора с улиц. Администрации предстоит отремонтировать детские площадки и мусорные контейнеры, очистить водоохранные зоны рек Волги и Самары, обрезать деревья, очистить ливневые канализации и т.д. Все работы будет координировать специальный оргкомитет, в который входят первые лица мэрии и ее структурных подразделений, а также главы администраций внутригородских районов. Глава Самары Олег Фурсов распорядился проводить совещания оргкомитета еженедельно в течение всего месячника. Первое совещание состоится уже 21 марта. Общегородской субботник с привлечением жителей и частных компаний намечен на 22 апреля. А итоги месячника по благоустройству города подведут 5 мая.