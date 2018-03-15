Меры поддержки на «АвтоВАЗе» будут продолжены

Об этом сообщил врио губернатора региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».



- Благодаря Президенту России Владимиру Путину предприятию в кризисный момент были оказаны беспрецедентные меры поддержки. Поэтому сейчас мы говорим об успехах «АвтоВАЗа» и в целом о новом импульсе в развитии Тольятти. Сейчас это территория опережающего социально-экономического развития. Открываются новые предприятия, появляются новые рабочие места, - сообщил Дмитрий Азаров. - На «АвтоВАЗе» меры поддержки будут продолжены. Уверен, что предприятие будет успешно развиваться.



Также глава региона добавил, что интерес к региону удалось вернуть, потому что сегодня на федеральном уровне есть понимание, что региональная власть готова отзываться на новые задачи, действовать оперативно и системно.