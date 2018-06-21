Мэру Самары показали, как отдыхают дети в летних лагерях

К губернской столице относятся семь муниципальных лагерей. Каждый из них принимает за смену в среднем около 200 мальчишек и девчонок. В каких условиях живут школьники? Что интересного их ожидает во время отдыха? Это выяснили участники выездного совещания, в котором приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, а также руководитель департамента образования Лилия Галузина и глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун.



Спортивная подготовка



Первая точка маршрута - детский оздоровительный центр «Юность». Лагерь имеет военно-патриотическую направленность. Елена Лапушкина оценила состояние корпусов, медпункта, административно-хозяйственных зданий. Активные ребята могут тут оторваться по полной: в их распоряжении не только бассейн и зал для единоборств, но и многочисленные спортивные и учебные площадки. Занятие по вкусу найдет каждый: здесь есть пейнтбол, воздушно-десантная подготовка, тир, горно-спасательный комплекс, а также палаточный лагерь. В лагере из вчерашних воспитанников (с 14 лет) готовят будущих наставников. Программа называется «Я - инструктор» - после двухлетнего обучения ребята получают сертификат, подтверждающий их право преподавать строевую подготовку и прочие военные дисциплины.



- В каждую смену мы принимаем примерно около 170 человек, таких смен за лето шесть, - сказал директор центра Игорь Устинов. - Очередной заезд состоится 21 июня. Смена будет называться «Мы - чемпионы!». К нам приедут ребята, которые занимаются в военно-патриотических клубах и спортивных секциях. Мы проведем учебно-тренировочные сборы, школьники смогут подготовиться к различным соревнованиям.



В приоритете - инженерное творчество и волонтерство



Отправляя ребенка в лагерь, родители хотят быть уверены: его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Юность», а также «Заря» и «Арго», которые также посетили представители городской администрации, соответствуют всем требованиям безопасности. Но самое главное - правильно организованная работа с детьми. Ни один сантиметр территории не пропадает зря. Педагоги центров технического творчества, школ искусств и спортивных секций точно знают, как сделать так, чтобы ребята не только не скучали, но и в увлекательной форме получали новые знания. Соревнования, конкурсы, мастер-классы… В приоритете - инженерное творчество, волонтерство, здоровый образ жизни, интеллектуальный спорт в духе «Что?Где?Когда?». Впрочем, тех, кому ближе рисование или танцы, тоже поддержат в любых начинаниях.



- В наших лагерях реализуется большой городской проект «Умные каникулы»: это работа по профилям. Мы хотим, чтобы дети не только отдохнули и оздоровились, но попробовали себя в разных видах деятельности и совершенствовались в уже выбранном направлении, - рассказала Галузина.



Автомоделисты из центра дополнительного образования «Радуга успеха» в лагерях «Арго» и «Заря» не просто отдыхают - готовятся к соревнованиям.



- Проводим здесь учебно-тренировочные сборы. В прошлом году мы заняли второе место по России, 23 июля отправимся на соревнования

в Ростов-на-Дону, - поделился планами педагог дополнительного образования Сергей Белов. - Едем с малышами, пятый-шестой класс.



- Здесь не просто комфортно, здесь очень интересно, - подвела итоги выездного совещания Елена Лапушкина. - Ребята делятся друг с другом своим творчеством, техническими и спортивными достижениями. Практика проведения профильных смен помогает выбрать вид деятельности, который им по душе, и полностью в него погрузиться.