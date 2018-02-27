Мэрия вместе с собственниками жилья разработала «дорожную карту» по ремонту «взорвавшегося» дома
5 февраля в доме на улице Димитрова, 110 произошло ЧП. В расположенной на самом верху 17-этажки двухуровневой квартире, где шел ремонт, взорвался газовый баллон.
Сильного возгорания не было, но оказались повреждены несколько плит перекрытия, оба лифта, обломки балконных рам и разлетевшиеся стройматериалы повредили припаркованные у многоэтажки машины. Был практически сведен к нулю ремонт в двухуровневой квартире, повреждения есть и в двух соседних.
Управление домом осуществляет товарищество собственников недвижимости «Бригантина-5». Все пострадавшие квартиры находятся в частной собственности. По факту взрыва заведено уголовное дело, которым занимается областное управление Следственного комитета. После того, как будет установлен виновный, собственники поврежденных квартир и авто смогут начать претензионную работу.
Как сообщили «СГ» в администрации Самары, совместно с товариществом разработана «дорожная карта» по содействию собственникам в проведении ремонта общедомового имущества. Были проведены переговоры с региональным Фондом капитального ремонта, достигнуты договоренности о включении дома в программу капремонта. За счет муниципалитета в кратчайшие сроки проведено обследование технического состояния строительных конструкций. В мэрии подчеркнули, что все работы будут согласованы с собственниками и зафиксированы в протоколе общего собрания. Сейчас специалисты продолжают уточнять объем предстоящего ремонта.
Например, 27 февраля предварительно оценивали состояние грузового и пассажирского лифтов. В осмотре участвовали представители Фонда капремонта, одного из заводов-изготовителей подъемного оборудования. На всех этажах, вплоть до первого, взрывной волной повредило двери лифтовых шахт, кое-где - обрамление порталов, пороги. Состояние кабин, их пригодность к дальнейшему использованию должна оценить специализированная организация после испытаний.
В «дорожной карте» зафиксировано, что проектная документация должна быть выполнена в мае текущего года, а работы запланированы на июль.
Сильного возгорания не было, но оказались повреждены несколько плит перекрытия, оба лифта, обломки балконных рам и разлетевшиеся стройматериалы повредили припаркованные у многоэтажки машины. Был практически сведен к нулю ремонт в двухуровневой квартире, повреждения есть и в двух соседних.
Управление домом осуществляет товарищество собственников недвижимости «Бригантина-5». Все пострадавшие квартиры находятся в частной собственности. По факту взрыва заведено уголовное дело, которым занимается областное управление Следственного комитета. После того, как будет установлен виновный, собственники поврежденных квартир и авто смогут начать претензионную работу.
Как сообщили «СГ» в администрации Самары, совместно с товариществом разработана «дорожная карта» по содействию собственникам в проведении ремонта общедомового имущества. Были проведены переговоры с региональным Фондом капитального ремонта, достигнуты договоренности о включении дома в программу капремонта. За счет муниципалитета в кратчайшие сроки проведено обследование технического состояния строительных конструкций. В мэрии подчеркнули, что все работы будут согласованы с собственниками и зафиксированы в протоколе общего собрания. Сейчас специалисты продолжают уточнять объем предстоящего ремонта.
Например, 27 февраля предварительно оценивали состояние грузового и пассажирского лифтов. В осмотре участвовали представители Фонда капремонта, одного из заводов-изготовителей подъемного оборудования. На всех этажах, вплоть до первого, взрывной волной повредило двери лифтовых шахт, кое-где - обрамление порталов, пороги. Состояние кабин, их пригодность к дальнейшему использованию должна оценить специализированная организация после испытаний.
В «дорожной карте» зафиксировано, что проектная документация должна быть выполнена в мае текущего года, а работы запланированы на июль.
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