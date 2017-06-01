Мэрия рекомендовала предусмотреть реконструкцию школ и детсадов при застройке Пятой просеки

Площадь планируемой к застройке территории составляет 4,9 гектара. Проект планировки компания должна подготовить в течение 12 месяцев. На официальном сайте мэрии Самары говорится, что в проект необходимо рассмотреть возможность реконструкции существующих объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.); предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий; предусмотреть достаточное количество парковок; выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.