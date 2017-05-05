Мэрия прокомментировала ситуацию с засыпкой пруда у СГСПУ

По словам руководителя управления экологии и охраны окружающей среды Андрея Христова, в адрес департамента поступило множество обращений от жителей близлежащих домов о засыпке водоема. По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении сразу по нескольким статьям. Виновным грозит штраф до 250 тысяч рублей.- В 1991 году постановлением исполкома совета народных депутатов водоем был признан памятником природы местного значения. Однако в связи с изменениями в федеральном законодательстве это постановление было отменено. В настоящее время юридический статус пруда не определен, - отметил Андрей Христов. – Несмотря на это, мы потребовали приостановить работы, связанные с уничтожением водоема. Ситуация находится на постоянном контроле департамента городского хозяйства и экологии и районной администрации.Пруд Сухой – искусственного происхождения. Его вырыли и обустроили до 1917 года. Несмотря на искусственное происхождение, в Сухом образовалась своя экосистема — его облюбовали утки, которые прилетают сюда каждый год. Рядом с прудом находится небольшая парковая зона с асфальтовой дорожкой.Добавим, что местные неравнодушные жители практически круглосуточно дежурят у водоема, чтобы не допустить строительную технику на территорию. От них также поступило несколько обращений в правоохранительные органы.