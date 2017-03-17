Мэрия Самары вызвала на комиссию 15 крупных должников по налогам

В заседании приняли участие представители прокуратуры города, Инспекции Федеральной налоговой службы, главы администраций внутригородских районов, сотрудники Управления пенсионного фонда и других организаций. На заседание пригласили свыше 15 фирм, которые имеют задолженность по транспортному, земельному налогам и аренде, налогу на имущество и НДФЛ.

Самым крупным из приглашенных на заседание должников является ООО «Усадьба». Данная организация задолжала департаменту градостроительства за аренду порядка 36 миллионов рублей начиная с 2015 года. Общество предпочло заседание комиссии проигнорировать. Сейчас департамент градостроительства готовит документы для того, чтобы взыскать долг общества через Арбитражный суд.

Еще одним крупным должником стало ОАО «Самарский подшипниковый завод». По данным на 1 февраля 2017 года, предприятие было должно земельного налога на 16 миллионов рублей. Представитель завода явился на заседание и доложил, что на момент проведения встречи общество уже погасило 7 миллионов рублей земельного налога и готовит платеж еще на 6 миллионов. Председатель комиссии Владимир Сластенин потребовал от предприятия подготовить график погашения задолженности.

Сам факт приглашения на данную комиссию уже оказывает воздействие на должников. Так, четверо из приглашенных на заседание 17 марта юрлиц оперативно погасили долги, поэтому вопросы к ним были сняты. Остальные должники остаются на контроле комиссии.

Мобилизации поступлений денежных средств в бюджет – это очень важное направление работы, ведь налоговые поступления и арендные платежи – одни из главных источников пополнения городской казны. На заседании комиссии Владимир Сластенин подчеркнул, что на эти деньги решаются важные социальные задачи, а работники бюджетных учреждений (учителя, воспитатели детсадов и т.д.) получают зарплату.