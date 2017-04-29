Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города

Ведущий высказал беспокойство за людей с «неприглядными лицами».- А сейчас забеспокоились люди с неприглядными лицами. Что будет с ними, и чем закроют их неприглядные фасады? - пошутил ведущий, отметив, что Самара также является городом неприглядных автомобилей.В ответ на шутку Ивана Урганта администрация Самары в своем микроблоге в Twitter предложила ведущему самому принять активное участие в восстановлении фасадов деревянных домов Самары.- Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в Самаре! - призвала мэрия города Ивана Урганта.Видео взято с видеохостинга YouTube (смотреть с 2:08)