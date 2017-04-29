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Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города

Поводом для этого стала шутка шоумена в программе «Вечерний Ургант» в ответ на сообщение о том, что неприглядные дома в Самаре, расположенные на гостевых маршрутах к ЧМ-2018, скроют за фальшфасадами и декоративными заборами.

Ведущий высказал беспокойство за людей с «неприглядными лицами».

- А сейчас забеспокоились люди с неприглядными лицами. Что будет с ними, и чем закроют их неприглядные фасады? - пошутил ведущий, отметив, что Самара также является городом неприглядных автомобилей.

В ответ на шутку Ивана Урганта администрация Самары в своем микроблоге в Twitter предложила ведущему самому принять активное участие в восстановлении фасадов деревянных домов Самары.

- Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в Самаре! - призвала мэрия города Ивана Урганта.

Видео взято с видеохостинга YouTube (смотреть с 2:08)


Дата: 29 апреля 2017 , 12:43
156
Автор текста: Анна Турова
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