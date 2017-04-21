Мэрия: маршрут демонстрации пенсионеров по проспекту Ленина не согласован

По словам руководителя департамента общественных и внешних связей горадминистрации Сергея Самарцева, судом было предложено согласовать один из трех маршрутов для демонстрантов. При этом два из них, в числе которых маршрут, проходящий по проспекту Ленина, пролегает через дороги, активно используемые в том числе общественным транспортом, что повлечет за собой весомые неудоства.- По решению Ленинского райсуда нам предложили согласовать один из трех маршрутов для демонстрации. Администрация рассмотрела и предложила единственный возможный из них на сегодня маршрут. Распространяемая информация о согласовании маршрута от площади Козлова до площади Героев 21-й армии, не соответствует действительности. Администрация города обращается к жителям и просит их не идти на поводу у организаторов, это чревато негативными последствиями, - сказал Сергей Самарцев.Как отмечают в управлении ГУ МВД России по Самарской области, во время проведения демонстрации полицейские в полное мере обеспечат охрану общественного порядка и безопасность граждан, не допуская нарушений действующего законодательства, в том числе правил дорожного движения.