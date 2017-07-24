Мэра Самары наградили медалью МЧС

- Это касается и противодействия пожарам и безопасности на водных объектах. Помимо этого, администрация города добилась того, что в кратчайшие сроки ликвидируют последствия непогоды. Пример тому, оперативное реагирование на ненастье, которое было в этом году, - отметил Олег Бойко.Олег Фурсов в ответном слове обратил внимание на то, что врученная ему медаль от руководства МЧС России - признание заслуг всей управленческой команды города.- В первую очередь, это оценка труда всего коллектива. Значит мы своевременно отрабатываем сигналы во время катаклизмов. Конечно, хотелось бы, чтобы таких погодных аномалий было поменьше, - резюмировал глава города.