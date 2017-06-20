Мэр Самары поручил разработать новый дизайн для уличных урн

Самара продолжает активно готовиться к Чемпионату мира по футболу 2018 года.



В городе появляются топиарные фигуры, посвященные грядущему мундиалю. Обновляют дома на туристических маршрутах, ремонтируют дороги и тротуары. Напомним, что подрядчиков, которые работают на улицах города, обязали следить за поддержанием порядка на вверенных им территориях. Однако у городских властей появляются замечания по этому вопросу. В числе прочих состояние урн, которые установлены как на ремонтируемых участках, так и на других улицах.



- Там, где сейчас ремонтируют тротуары, мусорные урны находятся в ужасном состоянии, - отмечает глава города Олег Фурсов, - Несмотря на ремонт, их нужно поддерживать в порядке. Где-то выровнять, подкрасить, где-то заменить.



Такое указание дал мэр департаменту городского хозяйства. Помимо этого, он поручил разработать новый дизайн урн и предусмотреть изменения в бюджете города на следующий год.



- Нужно посчитать, сколько средств нам нужно, чтобы обновить все урны в городе. Если денег будет недостаточно, установить их, прежде всего, на гостевых маршрутах. Дальнейшее обновление нужно будет проводить тогда по мере поступления средств в городскую казну, - сказал Олег Фурсов. Также он добавил, что необходимо предусмотреть такой внешний вид урн, чтобы в них невозможно было выкидывать мусор целыми пакетами. В частности, по словам главы города, этим грешат жители Самарского района.



Отметим, что всего в Самаре муниципальными предприятиями и департаментом городского хозяйства установлено более пяти тысяч урн. Около 2,5 тысячи из них находятся в парках, скверах и на набережной. Еще около 2,7 тысячи – на остановках и вдоль проезжей части. Остальные урны, которые находятся во дворах и на территории организаций находятся в ведении управляющих компаний.