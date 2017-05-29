Мэр Самары «поймал за руку» сотрудника муниципального предприятия, выбросившего мусор из окна авто

- Я ехал по городу и увидел, как из окна передней машины на газон вылетела банка из-под пива. Выяснилось, что авто находится на балансе МП «Спецремстройзеленхоз». Я считаю, это совсем неправильно, когда человек, тем более работник профильного муниципального предприятия, мусорит, - высказался глава города.Руководство МП установило сотрудника, которого мэр «поймал за руку» на загрязнении окружающей среды.. Оказалось, что он работает в «Спецремстройзеленхозе» с апреля этого года. С ним провели разъяснительную беседу.