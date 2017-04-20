Меняется расписание движения электричек из Самары в Бузулук на майские праздники
Это связано с праздником Весны и Труда 1 мая и Днем Победы 9 мая.
Как сообщает Пригородная пассажирская компания, 28 апреля и 5 мая поезда будут ходить по расписанию пятницы. 29 и 30 апреля, 6, 7, 8 мая – субботы, 1 и 9 мая –воскресенья. Также 2 и 10 мая электрички будут курсировать по рабочему дню понедельник.
28 апреля, 1, 5, 9 мая назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.15.18) – Колтубанка (приб.15.54 - отпр.15.56) – Самара (приб.19.05). 30 апреля,7,8 мая данный поезд не курсирует.
29 апреля, 6 мая будет ходить поезд № 6744/6742 Самара (отпр.05.56) – Колтубанка (приб.08.59- отпр.09.01) – Бузулук (приб.09.42). 30 апреля, 1, 7, 8, 9 мая электричка отменяется.
2 и 10 мая будет курсировать поезд № 6740/6738 Самара (отпр.03.02) – Колтубанка (приб.06.07- отпр.06.09) – Бузулук (приб.06.50). 30 апреля, 1, 7, 8, 9 мая электричка ходить не будет.
Как сообщает Пригородная пассажирская компания, 28 апреля и 5 мая поезда будут ходить по расписанию пятницы. 29 и 30 апреля, 6, 7, 8 мая – субботы, 1 и 9 мая –воскресенья. Также 2 и 10 мая электрички будут курсировать по рабочему дню понедельник.
28 апреля, 1, 5, 9 мая назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.15.18) – Колтубанка (приб.15.54 - отпр.15.56) – Самара (приб.19.05). 30 апреля,7,8 мая данный поезд не курсирует.
29 апреля, 6 мая будет ходить поезд № 6744/6742 Самара (отпр.05.56) – Колтубанка (приб.08.59- отпр.09.01) – Бузулук (приб.09.42). 30 апреля, 1, 7, 8, 9 мая электричка отменяется.
2 и 10 мая будет курсировать поезд № 6740/6738 Самара (отпр.03.02) – Колтубанка (приб.06.07- отпр.06.09) – Бузулук (приб.06.50). 30 апреля, 1, 7, 8, 9 мая электричка ходить не будет.
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