Меняем права в три хода

Многие знают о возможности дистанционной подачи заявки на замену водительского удостоверения. Но почему-то не все водители выбирают этот вариант действий. Возможно некоторые из них опасаются сложностей электронной регистрации.На самом деле все просто.Первым делом необходимо зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru. Вам необходимо будет ввести, помимо паспортных данных, номер СНИЛС (зеленая пластиковая карточка) и ИНН. Свой индивидуальный номер налогоплательщика также можно узнать онлайн, через сайт налоговой службы. Эта процедура не займет много времени.После регистрации на «госуслугах» вы получите доступ к некоторым сервисам. И тут есть один очень важный момент: для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями портала, необходимо лично прийти в МФЦ или отделение почты России с паспортом и СНИЛС для подтверждения своей учетной записи. С недавнего времени это возможно сделать в отделениях Пенсионного фонда и в МРЭО.Чтобы перейти ко второму, нужно подтвердить свою учетную запись с помощью кода, который вы как раз и получите во время визита в одно из ведомств.Теперь вы получили доступ ко всем сервисам и услугам на портале gosuslugi.ru.Для того, чтобы подать заявку на замену водительского удостоверения, находим соответствующий пункт «Водительское удостоверение» в меню. Он размещен в категории «Транспорт и вождение». Кликаем на него. Открывается окно, в котором выбираем причину, по которой собираемся поменять права. Например, в связи с истекшим сроком действия. И далее на экране появится четкая и понятная инструкция. Сначала на сайте заполняем заявление на смену удостоверения, в которое уже частично внесены ваши данные (серия, номер паспорта, адрес прописки и т.д.). Конечно, стоит напомнить, что прежде чем заполнять заявление, необходимо посетить лицензированное учреждение и получить медсправку.Номер справки и другие данные также необходимо будет ввести во время заполнения заявления.После этого отправляем готовый документ и выбираем удобную дату и время посещения МРЭО. После подтверждения даты оплачиваем госпошлину. Нужно отметить, что при оплате картой через интернет сумма будет ниже - 1400 рублей. В случае же, если идем в отделение банка, это будет стоить 2000 рублей.Вся процедура подачи заявления занимает около 10 минут. Теперь необходимо в назначенный день и час подойти в МРЭО в Самаре на Алма-Атинской, 29Б.Сидеть и ждать своей очереди не придется. Здесь вас сначала сфотографируют, а через примерно 15 минут вы станете обладателем новеньких прав.«Начиная с 1 января автолюбители получили прекрасный шанс сэкономить при оплате государственных пошлин и сделать это со скидкой 30% в том случае, если оформление услуги и ее оплата производятся в электронном виде. Можно платить картой, со счета мобильного, через различные электронные кошельки. Несмотря на это, большая часть населения предпочитает пользоваться получением услуг в обычном формате: посещая учреждения лично, собирая множество документов на бумажном носителе. Люди тратят много времени на все это. Получение госуслуг в электронном виде снимает все эти проблемы. Если у вас есть регистрация на сайте gosuslugi.ru, то при замене прав, вам нужно только оформить справку, за несколько минут, находясь дома, подать заявление. Никуда не выходя, оплатить госпошлину. И просто придти за правами в выбранное вами время. Мне кажется, это очень удобно».