Ментальная арифметика, робототехника и скорочтение: где в Самаре обучить ребенка по модным методам развития

В центре «Эра роботов» вашего ребенка обучат робототехнике и программированию с использованием передовых технологий и авторских учебных программ. Кроме того, в учебный план входит освоение физики, математики, мехатроники, алгоритмики и основ электроники.Робототехника позволяет развить у детей младшего школьного и дошкольного возраста мелкую моторику, усидчивость, навыки работы в команде. Дошкольники в игровой форме знакомятся с принципами работы механизмов, используя безопасные конструкторы. Младшие школьники на примере собранных самостоятельно роботов постепенно знакомятся с программированием, старшие всерьез изучают дисциплины, без которых робототехника невозможна.- Занятия по робототехнике увлекают не только детей, но и их родителей и педагогов, которые, казалось бы, уже долгое время в этом «плавают». Стандартное занятие происходит по плану: сборка, программирование, тестинг конструкции, подведение итогов. Каждое занятие подразумевает новую конструкцию и новые алгоритмы. С некоторой периодичностью устраиваем творческие занятия, на которых дети должны придумать свой «мини-проект», запрограммировать и презентовать его. Это позволяет развивать фантазию, дети не мыслят шаблонно. В будущем это играет важную роль – такой человек сможет стать генератором весьма интересных решений. В отчетные дни (например, перед Новым годом и перед летними каникулами) мы устраиваем соревнования. Соревновательный дух всегда идет на пользу ученикам, а педагоги для себя могут подметить моменты, на которых нужно сделать упор, - объяснила специалист центра Алена Шляхова.Во многих центрах Самары дети 5-16 лет уже изучают естественные науки: физику, химию, биологию, астрономию, естествознание, геологию, математику. Им предлагают различные форматы обучения: годовые и полугодовые проектные курсы, углубленные спецкурсы, интенсивы по подготовке к олимпиадам, индивидуальные программы и научно-популярные мероприятия.Для этого оборудованы лаборатории по химии и биологии с реактивами, химической посудой, вытяжным шкафов, микроскопами, дистиллятором и т.п. Дети выращивают плесень, смешивают вещества, изучают химические реакции и рассматривают биоматериалы под микроскопом.- Огромное спасибо за предоставленную возможность. Детям и мне очень понравились все мастер-классы. Все преподаватели увлечены своим делом и от этого их очень интересно слушать, а опыты детям запомнятся надолго, и кто знает возможно этот интерес разгорится сильнее и станет их профессией, - рассказал горожанин Евгений.