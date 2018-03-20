Ментальная арифметика, робототехника и скорочтение: где в Самаре обучить ребенка по модным методам развития
Sgpress.ru сделал обзор необычных образовательных курсов.
Каждому родителю важно, чтобы его ребенок стремительно развивался и был занят любимым делом. В этом могут помочь курсы детского развития.
На сегодняшний день в Самаре работает немало детских центров, которые гарантируют вовлеченность ребенка в процесс обучения и повысят его навыки в самых разнообразных направлениях.
3D-моделирование
Каждому родителю важно, чтобы его ребенок стремительно развивался и был занят любимым делом. В этом могут помочь курсы детского развития.
На сегодняшний день в Самаре работает немало детских центров, которые гарантируют вовлеченность ребенка в процесс обучения и повысят его навыки в самых разнообразных направлениях.
3D-моделирование
Сегодня с помощью программ трехмерного моделирования создают архитектурные проекты, игры, спецэффекты в кино, их применяют в медицине и во множестве других отраслей.
На занятиях ребенок не только учится создавать 3D-модели на компьютере, но и при помощи 3D-ручек и 3D-принтера строит новые предметы, развивая фантазию и абстрактное мышление.
Что дают занятия по 3D-моделированию:
- Учат создавать собственные трехмерные модели;
- Объясняют базовые принципы работы с 3D-принтером и сканером;
- Развивают техническое мышление;
- Учат производить сборку моделей по инструкции;
- Прививают интерес к моделированию, технике и инженерии.
- Мы ходим в центр творчества совсем недавно, но я уже понимаю, что ребенку очень нравится. Группы небольшие, преподаватели каждому помогают, объясняют, обучают. Мой Ваня в восторге от 3D-ручки. Порой прихожу забирать его, а он идти домой не хочет, говорит, давай еще позанимаемся. Коллектив очень доброжелательный, всегда идут навстречу. Когда мы приболели, разрешили перенести занятие, никаких затруднений в этом не было, - рассказала жительница Самары Мария.
Центры:
- «Инновация»
- «Заниматика»
- «Наукасити»
Ментальная арифметика (абакус)
Ментальная арифметика – древняя система счета. Занятия проходят с использованием специальных счетов абакус. К работе левого полушария присоединяется правое полушарие, подключая к логическим операциям творческое мышление. По окончании курса на решение математической задачи потребуется меньше времени, чем на расчет на калькуляторе, обещают авторы методики.
Центры уверяют, что вскоре у вашего ребенка:
- Улучшатся внимание и память;
- Разовьется мышление во всех его формах;
- Разработаются мышцы пальцев;
- Натренируется артикуляция.
- Моей дочери 12,5 лет. Часто болеющий ребенок, соответственно постоянно догоняем класс. С ноября 2017 года начали ходить на ментальную арифметику. Ходит с удовольствием. Хорошо продумана система заинтересованности ребенка. Интересные занятия с постоянно меняющимся «ритмом» урока. Ребенок не устает. Продуманы бонусы – поощрения детей. Персонал и преподаватели позитивны. Через месяц посещений ребенок «выстрелил» в школе, стала легче и быстрее усваивать материал, неожиданно превосходно пошел английский язык. Очень благодарна случаю, который привел нас в школу «IQ007». Планирую со следующего учебного года отдать ребенка на скорочтение, - поделилась жительница Самары Лилия.
- Улучшатся внимание и память;
- Разовьется мышление во всех его формах;
- Разработаются мышцы пальцев;
- Натренируется артикуляция.
- Моей дочери 12,5 лет. Часто болеющий ребенок, соответственно постоянно догоняем класс. С ноября 2017 года начали ходить на ментальную арифметику. Ходит с удовольствием. Хорошо продумана система заинтересованности ребенка. Интересные занятия с постоянно меняющимся «ритмом» урока. Ребенок не устает. Продуманы бонусы – поощрения детей. Персонал и преподаватели позитивны. Через месяц посещений ребенок «выстрелил» в школе, стала легче и быстрее усваивать материал, неожиданно превосходно пошел английский язык. Очень благодарна случаю, который привел нас в школу «IQ007». Планирую со следующего учебного года отдать ребенка на скорочтение, - поделилась жительница Самары Лилия.
Центры:
- «IQ007»
- «AMAKids»
- «Геометрика»
- «ABACUS-XLE»
Скорочтение
В результате курсов по скорочтению ребенок может начать самостоятельно учиться и выполнять домашнее задание без помощи родителей и репетиторов, будет схватывать на лету новую информацию, быстро учить стихи и легко работать с незнакомыми текстами.
При оказании услуг центры гарантируют развитие:
- Памяти и внимания;
- Логики;
- Скорости обработки информации;
- Вербального и эмоционального интеллекта;
- Артикуляционного аппарата;
- Арифметико-практического мышления.
- Я стала лучше читать, подружилась с ребятами и хорошо сдала экзамены, - поделилась шестилетняя ученица Екатерина
БЫЛО:
50 слов в минуту
4/10 картинок
4/6 задач
СТАЛО:
120 слов в минуту
28/30 картинок
6/6 задач
Центры:
- «IQ007»
- «Эрудит»
- «Эврика»
Робототехника и программирование
В центре «Эра роботов» вашего ребенка обучат робототехнике и программированию с использованием передовых технологий и авторских учебных программ. Кроме того, в учебный план входит освоение физики, математики, мехатроники, алгоритмики и основ электроники.
Робототехника позволяет развить у детей младшего школьного и дошкольного возраста мелкую моторику, усидчивость, навыки работы в команде. Дошкольники в игровой форме знакомятся с принципами работы механизмов, используя безопасные конструкторы. Младшие школьники на примере собранных самостоятельно роботов постепенно знакомятся с программированием, старшие всерьез изучают дисциплины, без которых робототехника невозможна.
- Занятия по робототехнике увлекают не только детей, но и их родителей и педагогов, которые, казалось бы, уже долгое время в этом «плавают». Стандартное занятие происходит по плану: сборка, программирование, тестинг конструкции, подведение итогов. Каждое занятие подразумевает новую конструкцию и новые алгоритмы. С некоторой периодичностью устраиваем творческие занятия, на которых дети должны придумать свой «мини-проект», запрограммировать и презентовать его. Это позволяет развивать фантазию, дети не мыслят шаблонно. В будущем это играет важную роль – такой человек сможет стать генератором весьма интересных решений. В отчетные дни (например, перед Новым годом и перед летними каникулами) мы устраиваем соревнования. Соревновательный дух всегда идет на пользу ученикам, а педагоги для себя могут подметить моменты, на которых нужно сделать упор, - объяснила специалист центра Алена Шляхова.
Центры:
- «Эра роботов»
- «Инновация»
- «Перемена»
- «R2D2»
Развитие эрудированности
Во многих центрах Самары дети 5-16 лет уже изучают естественные науки: физику, химию, биологию, астрономию, естествознание, геологию, математику. Им предлагают различные форматы обучения: годовые и полугодовые проектные курсы, углубленные спецкурсы, интенсивы по подготовке к олимпиадам, индивидуальные программы и научно-популярные мероприятия.
Для этого оборудованы лаборатории по химии и биологии с реактивами, химической посудой, вытяжным шкафов, микроскопами, дистиллятором и т.п. Дети выращивают плесень, смешивают вещества, изучают химические реакции и рассматривают биоматериалы под микроскопом.
- Огромное спасибо за предоставленную возможность. Детям и мне очень понравились все мастер-классы. Все преподаватели увлечены своим делом и от этого их очень интересно слушать, а опыты детям запомнятся надолго, и кто знает возможно этот интерес разгорится сильнее и станет их профессией, - рассказал горожанин Евгений.
Центры:
- «Наукасити»
В центре «Эра роботов» вашего ребенка обучат робототехнике и программированию с использованием передовых технологий и авторских учебных программ. Кроме того, в учебный план входит освоение физики, математики, мехатроники, алгоритмики и основ электроники.
Робототехника позволяет развить у детей младшего школьного и дошкольного возраста мелкую моторику, усидчивость, навыки работы в команде. Дошкольники в игровой форме знакомятся с принципами работы механизмов, используя безопасные конструкторы. Младшие школьники на примере собранных самостоятельно роботов постепенно знакомятся с программированием, старшие всерьез изучают дисциплины, без которых робототехника невозможна.
- Занятия по робототехнике увлекают не только детей, но и их родителей и педагогов, которые, казалось бы, уже долгое время в этом «плавают». Стандартное занятие происходит по плану: сборка, программирование, тестинг конструкции, подведение итогов. Каждое занятие подразумевает новую конструкцию и новые алгоритмы. С некоторой периодичностью устраиваем творческие занятия, на которых дети должны придумать свой «мини-проект», запрограммировать и презентовать его. Это позволяет развивать фантазию, дети не мыслят шаблонно. В будущем это играет важную роль – такой человек сможет стать генератором весьма интересных решений. В отчетные дни (например, перед Новым годом и перед летними каникулами) мы устраиваем соревнования. Соревновательный дух всегда идет на пользу ученикам, а педагоги для себя могут подметить моменты, на которых нужно сделать упор, - объяснила специалист центра Алена Шляхова.
Центры:
- «Эра роботов»
- «Инновация»
- «Перемена»
- «R2D2»
Развитие эрудированности
Во многих центрах Самары дети 5-16 лет уже изучают естественные науки: физику, химию, биологию, астрономию, естествознание, геологию, математику. Им предлагают различные форматы обучения: годовые и полугодовые проектные курсы, углубленные спецкурсы, интенсивы по подготовке к олимпиадам, индивидуальные программы и научно-популярные мероприятия.
Для этого оборудованы лаборатории по химии и биологии с реактивами, химической посудой, вытяжным шкафов, микроскопами, дистиллятором и т.п. Дети выращивают плесень, смешивают вещества, изучают химические реакции и рассматривают биоматериалы под микроскопом.
- Огромное спасибо за предоставленную возможность. Детям и мне очень понравились все мастер-классы. Все преподаватели увлечены своим делом и от этого их очень интересно слушать, а опыты детям запомнятся надолго, и кто знает возможно этот интерес разгорится сильнее и станет их профессией, - рассказал горожанин Евгений.
Центры:
- «Наукасити»
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