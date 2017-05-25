Мехзавод и Крутые Ключи вновь остались без воды из-за порыва водовода
В четверг, 25 мая, во второй половине дня в Самаре произошла коммунальная авария.
Как сообщили sgpress.ru в "Самарских коммунальных системах", на данный момент установлена локация порыва на водоводе. Это район Северного проезда на 19 километре Московского шоссе.
В связи с порывом ограничена подача воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи.
На данный момент специалисты СКС устанавливают точное место аварии. Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ. На это время для жителей организуют подвоз воды бойлерами.
Адреса бойлеров с питьевой водой: Мехзавод, квартал 4, д/к Октябрь; Мехзавод, квартал 5, д. 10; Мехзавод, квартал 15, д. 1; "Новая Самара"
Предварительно, причиной аварии, по данным СКС, стали ремонтные работы по реконструкции Московского шоссе. Точная информация по этому поводу будет известна только после обнаружения места утечки.
Как сообщили sgpress.ru в "Самарских коммунальных системах", на данный момент установлена локация порыва на водоводе. Это район Северного проезда на 19 километре Московского шоссе.
В связи с порывом ограничена подача воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи.
На данный момент специалисты СКС устанавливают точное место аварии. Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ. На это время для жителей организуют подвоз воды бойлерами.
Адреса бойлеров с питьевой водой: Мехзавод, квартал 4, д/к Октябрь; Мехзавод, квартал 5, д. 10; Мехзавод, квартал 15, д. 1; "Новая Самара"
Предварительно, причиной аварии, по данным СКС, стали ремонтные работы по реконструкции Московского шоссе. Точная информация по этому поводу будет известна только после обнаружения места утечки.
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