«МегаФон» предложил своим абонентам компенсацию за сбой связи

Сеть «МегаФона» в Поволжье была полностью восстановлена в пятницу, 19 мая, в 23:28. По словам гендиректора компании Сергея Солдатенкова, причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети.Руководство компании решило предложить компенсацию своим абонентам.- Начиная с субботы мы уже предлагаем компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. С сегодняшнего дня мы даём возможность получить её без обращения, - отметил Сергей Солдатенков.Сообщается, что каждому клиенту, оказавшемуся в зоне аварии, предлагается один из вариантов компенсации: 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ». О деталях компания планирует оповестить своих абонентов по СМС в течение недели.