Медсестры Самарской области отметили свой профессиональный праздник

В среду, 17 мая, в больнице им. Середавина прошло торжественное мероприятие в честь Международного дня медицинской сестры.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, лучшим представителям профессии вручили награды. Почетной грамотой за долголетний труд, значительный вклад в развитие сестринского дела и общественного движения в Самарской области наградили 41 медицинскую сестру из больниц и поликлиник региона.



Трех победительниц регионального отраслевого трудового конкурса «Профессионал года» по направлению «Здравоохранение» в номинации «Лучшая медицинская сестра» наградили дипломами Самарской региональной медицинской организации медицинских сестер. Также дипломами наградили 19 победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».



На мероприятии чествовали и представителей медицинских династий. Поздравления принимали члены династии Леоновых, чей общий трудовой стаж – 205 лет, и династии Башировых - их трудовой стаж составляет 72 года.



Добавим, в государственной системе здравоохранения Самарской области работают более 25 тысяч медицинских сестер.