Медики «спасли» журналиста «Самарской газеты»
Экстренные службы готовятся к самому масштабному мероприятию в истории города. В преддверии Чемпионата мира по футболу на стадионе «Самара Арена» прошли занятия медицинской команды.
На завершающих тренировках медики отрабатывают действия мобильных бригад, а также ситуации, когда помощь может понадобиться как игрокам на поле, так и болельщикам на трибунах.
- Учения мы начали проводить около двух лет назад. Сейчас находимся на финишной прямой. С 1 июня начинается период, когда мы будем оказывать медицинскую помощь на всех объектах Чемпионата. Поэтому последние дни тренируемся регулярно, с инсценировкой различных ситуаций, - рассказал главный врач ЧМ-2018 в городе-организаторе Самаре Армен Бенян.
По словам специалиста, на таком крупном объекте, как стадион, могут возникать непредвиденные сложности, поэтому бригады отрабатывают различные сценарии: травмы болельщиков и спортсменов, инсульты, инфаркты и другие опасные ситуации.
В оперативности и слаженности работы медицинской команды журналист «СГ» убедилась лично, став на время «пострадавшей». По легенде учений, зрительнице на трибун стало плохо - проблемы с сердцем. На помощь тут же прибыли сотрудники бригады. Пациентку подхватили на руки, уложили на носилки и доставили в медпункт. Там практически мгновенно оценили состояние, измерили давление, предложили госпитализацию.
- Регламент реагирования на месте - от трех до пяти минут. Доставка в больницу имени Середавина занимает не более шести минут. Мы укладываемся в нормативы, - пояснил Бенян.
Подобные тренировки проходят ежедневно. Кроме того, специалисты могли отработать навыки на трех тестовых матчах, которые состоялись на стадионе «Самара Арена» 28 апреля, 6 и 16 мая. Во всех случаях обратившиеся граждане получили своевременную помощь.
Помимо практических занятий медицинские работники совершенствуют и знание английского языка, психологии, хирургии, травматологии и медицины катастроф. Команда уже работала на крупных мероприятиях: на молодежном форуме «iВолга», на Грушинском фестивале и на матчах команды «Крылья Советов» на стадионе «Металлург».
Всего в состав специальных бригад для работы на объектах Чемпионата входят 250 человек: врачи скорой и неотложной помощи, анестезиологи, реаниматологи, хирурги, терапевты и другие специалисты.
Во время матчей на стадионе «Самара Арена» будут работать 19 мобильных медицинских бригад и 12 медпунктов.
В общей сложности там будут дежурить около 160 врачей, фельдшеров и медсестер.
На завершающих тренировках медики отрабатывают действия мобильных бригад, а также ситуации, когда помощь может понадобиться как игрокам на поле, так и болельщикам на трибунах.
- Учения мы начали проводить около двух лет назад. Сейчас находимся на финишной прямой. С 1 июня начинается период, когда мы будем оказывать медицинскую помощь на всех объектах Чемпионата. Поэтому последние дни тренируемся регулярно, с инсценировкой различных ситуаций, - рассказал главный врач ЧМ-2018 в городе-организаторе Самаре Армен Бенян.
По словам специалиста, на таком крупном объекте, как стадион, могут возникать непредвиденные сложности, поэтому бригады отрабатывают различные сценарии: травмы болельщиков и спортсменов, инсульты, инфаркты и другие опасные ситуации.
В оперативности и слаженности работы медицинской команды журналист «СГ» убедилась лично, став на время «пострадавшей». По легенде учений, зрительнице на трибун стало плохо - проблемы с сердцем. На помощь тут же прибыли сотрудники бригады. Пациентку подхватили на руки, уложили на носилки и доставили в медпункт. Там практически мгновенно оценили состояние, измерили давление, предложили госпитализацию.
- Регламент реагирования на месте - от трех до пяти минут. Доставка в больницу имени Середавина занимает не более шести минут. Мы укладываемся в нормативы, - пояснил Бенян.
Подобные тренировки проходят ежедневно. Кроме того, специалисты могли отработать навыки на трех тестовых матчах, которые состоялись на стадионе «Самара Арена» 28 апреля, 6 и 16 мая. Во всех случаях обратившиеся граждане получили своевременную помощь.
Помимо практических занятий медицинские работники совершенствуют и знание английского языка, психологии, хирургии, травматологии и медицины катастроф. Команда уже работала на крупных мероприятиях: на молодежном форуме «iВолга», на Грушинском фестивале и на матчах команды «Крылья Советов» на стадионе «Металлург».
Всего в состав специальных бригад для работы на объектах Чемпионата входят 250 человек: врачи скорой и неотложной помощи, анестезиологи, реаниматологи, хирурги, терапевты и другие специалисты.
Во время матчей на стадионе «Самара Арена» будут работать 19 мобильных медицинских бригад и 12 медпунктов.
В общей сложности там будут дежурить около 160 врачей, фельдшеров и медсестер.
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