Матч Уругвай - Россия на площади Куйбышева смотрела вся страна
На Фан-фест приехали гости из разных регионов России: от Санкт-Петербурга до Нижневартовска.
В понедельник, 25 июня, в Самаре сыграли сборные России и Уругвая. Матч закончился победой латиноамериканцев со счетом 3:0.
На стадионе за игрой наблюдали почти 42 тысячи человек. Второй по массовости площадкой просмотра матча стал Фестиваль болельщиков FIFA. Здесь собрались 20 тысяч человек. Среди них как жители Самары, так и гости из разных регионов России и из-за рубежа. В фан-зону пришли люди, приехавшие из Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Москвы, Нижневартовска, Краснодарского края и других областей нашей страны.
В понедельник, 25 июня, в Самаре сыграли сборные России и Уругвая. Матч закончился победой латиноамериканцев со счетом 3:0.
На стадионе за игрой наблюдали почти 42 тысячи человек. Второй по массовости площадкой просмотра матча стал Фестиваль болельщиков FIFA. Здесь собрались 20 тысяч человек. Среди них как жители Самары, так и гости из разных регионов России и из-за рубежа. В фан-зону пришли люди, приехавшие из Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Москвы, Нижневартовска, Краснодарского края и других областей нашей страны.
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