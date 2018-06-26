Матч Уругвай - Россия на площади Куйбышева смотрела вся страна

В понедельник, 25 июня, в Самаре сыграли сборные России и Уругвая. Матч закончился победой латиноамериканцев со счетом 3:0.На стадионе за игрой наблюдали почти 42 тысячи человек. Второй по массовости площадкой просмотра матча стал Фестиваль болельщиков FIFA. Здесь собрались 20 тысяч человек. Среди них как жители Самары, так и гости из разных регионов России и из-за рубежа. В фан-зону пришли люди, приехавшие из Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Москвы, Нижневартовска, Краснодарского края и других областей нашей страны.