Матч Россия - Уругвай на площади Куйбышева покажут на трех экранах
Дополнительные экраны установили со стороны Вилоновской и Красноармейской, у входов на фан-зону.
В понедельник, 25 июня, в Самаре состоится один из самых ожидаемых матчей этого Чемпионата мира. Россия сыграет с Уругваем. На эту игру в наш город со всей России съезжаются болельщики. Не все они пойдут на стадион.
Большое количество зрителей посетят Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Для их удобства на Фанфесте установили дополнительные экраны, на которых покажут трансляцию матча. Они находятся в районе входов на площадь Куйбышева со стороны улиц Вилоновская и Красноармейская.
В понедельник, 25 июня, в Самаре состоится один из самых ожидаемых матчей этого Чемпионата мира. Россия сыграет с Уругваем. На эту игру в наш город со всей России съезжаются болельщики. Не все они пойдут на стадион.
Большое количество зрителей посетят Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Для их удобства на Фанфесте установили дополнительные экраны, на которых покажут трансляцию матча. Они находятся в районе входов на площадь Куйбышева со стороны улиц Вилоновская и Красноармейская.
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