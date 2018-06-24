24 июня 2018 года,
16:54
$ 63.24    73.72   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Матч Россия - Уругвай на площади Куйбышева покажут на трех экранах

Дополнительные экраны установили со стороны Вилоновской и Красноармейской, у входов на фан-зону.

В понедельник, 25 июня, в Самаре состоится один из самых ожидаемых матчей этого Чемпионата мира. Россия сыграет с Уругваем. На эту игру в наш город со всей России съезжаются болельщики. Не все они пойдут на стадион.

Большое количество зрителей посетят Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Для их удобства на Фанфесте установили дополнительные экраны, на которых покажут трансляцию матча. Они находятся в районе входов на площадь Куйбышева со стороны улиц Вилоновская и Красноармейская. 
Дата: 24 июня 2018 , 16:03
98
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Кирилл Ляхманов
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Какие развлечения приготовили на фан-зоне в день игры российской сборной
24 июня 2018
66
Какие развлечения приготовили на фан-зоне в день игры российской сборной
Матч Россия - Уругвай на площади Куйбышева покажут на трех экранах
24 июня 2018
98
Матч Россия - Уругвай на площади Куйбышева покажут на трех экранах
Дмитрий Азаров: «Пусть наш стадион станет победным для сборной России»
24 июня 2018
101
Дмитрий Азаров: «Пусть наш стадион станет победным для сборной России»
130 лет институту Пастера. Как самарские доктора помогали бороться с бешенством
24 июня 2018
202
130 лет институту Пастера. Как самарские доктора помогали бороться с бешенством
Есть места: Как записать ребенка в детский сад
24 июня 2018
219
Есть места: Как записать ребенка в детский сад
24 июня 2018
278
"Золотая маска" приедет к самарцам с московскими спектаклями
Как электронная регистратура помогает экономить время в поликлинике
24 июня 2018
357
Как электронная регистратура помогает экономить время в поликлинике
Завтра в Самаре сыграют Россия и Уругвай
24 июня 2018
308
Завтра в Самаре сыграют Россия и Уругвай
Долгая жизнь: почему быть донором крови полезно
24 июня 2018
231
Долгая жизнь: почему быть донором крови полезно
Лента новостей
24 июня 2018 , 16:20
66
Какие развлечения приготовили на фан-зоне в день игры российской сборной
 В понедельник, 25 июня, Фестиваль болельщиков FIFA начнет свою работу в 16:00
24 июня 2018 , 16:03
98
Матч Россия - Уругвай на площади Куйбышева покажут на трех экранах
Дополнительные экраны установили со стороны Вилоновской и Красноармейской, у входов на фан-зону...
24 июня 2018 , 15:05
101
Дмитрий Азаров: «Пусть наш стадион станет победным для сборной России»
Глава региона посетил площадку Фестиваля болельщиков FIFA
24 июня 2018 , 13:35
202
130 лет институту Пастера. Как самарские доктора помогали бороться с бешенством
Знаменитый исследовательский Институт Пастера был открыт в столице Франции в 1888 году. Его...
24 июня 2018 , 13:25
219
Есть места: Как записать ребенка в детский сад
26 июня в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах на...
24 июня 2018 , 13:10
278
"Золотая маска" приедет к самарцам с московскими спектаклями
В сентябре Новокуйбышевск станет участником регионального проекта Российской национальной...
24 июня 2018 , 12:54
357
Как электронная регистратура помогает экономить время в поликлинике
Самарцы все чаще используют интернет-ресурсы для записи на прием к врачу. 
24 июня 2018 , 12:26
231
Долгая жизнь: почему быть донором крови полезно
В середине июня отмечают Всемирный день донора. Благодаря тем, кто отдает часть своей крови,...
24 июня 2018 , 12:36
308
Завтра в Самаре сыграют Россия и Уругвай
Сборной России предстоит встретиться с соперником посерьезнее, чем Саудовская Аравия и...
23 июня 2018 , 15:55
825
На площади Куйбышева можно принять холодный душ
Гостей самарского Фестиваля болельщиков FIFA поливают водой волонтеры
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
19 июня 2018
8264
1
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
17 июня 2018
7796
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
7600
9
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
17 июня 2018
7216
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
14 июня 2018
6532
 
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
1112
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
В Самарской области усилили патрулирование лесов
22 июня 2018
422
В Самарской области усилили патрулирование лесов
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
532
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
22 июня 2018
326
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
25 мая 2018
719
В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
Праздник пройдет в пятницу, 1 июня, в 13:00.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.