Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» перенесен в Уфу

Как сообщает клубный сайт «Крыльев Советов», такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии премьер-лиги по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России, которые посетили стадион «Металлург».Было принято во внимание, что заключительные матчи года на «Металлурге» прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены столичной комиссии не рекомендовали проводить матч «Крыльев» с московским «Локомотивом» на стадионе «Металлург». Напомним, что из-за плохого состояния поля «Крылья Советов» уже неоднократно штрафовались, а сама ситуация с газоном на «Металлурге» становилась причиной многочисленных скандалов. В прошлом году газон был заменен. Но обильные снегопады и холодная зима вновь нарушили планы подготовки основного поля к весенней части чемпионата.Итак, матч основных составов «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе 5 марта в 14:00 (время московское). О билетной программе на этот матч будет сообщено позднее на официальном сайте. Клуб «Крылья Советов» приносит искренние извинения всем любителям футбола в связи с причиненными неудобствами.