Матч Дания - Австралия посетили 40727 человек

Первыми забили датчане. Австралийцы с пенальти сравняли счет. Игра закончилась со счетом 1:1. Как передает корреспондент sgpress.ru с места событий, на стадионе присутствовали 40727 человек. Большая часть из них - граждане России. Австралийцев было более 7 тысяч человек.Сейчас болельщики обеих команд направляются в центр Самары, чтобы отметить боевую ничью.