Матч «Англия – Швеция» посетили юные «гвардейцы»

Юных «гвардейцев» поощрили билетами на матч за отличные результаты на окружных сборах. По их итогам у команды Самарской области две бронзовые медали и звание «Лучший стрелок», которое получил ученик 9 класса школы №127, воспитанник кадетского корпуса центра «Юность» Никита Айхлер. Вместе с ним игру на стадионе «Самара Арена» посетили Даниил Горбачев, Никита Дубовой и Артем Титов.Ребята осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. Узнав об успехах школьников, региональные власти подарили самым активным участникам сборов билеты на матч «Англия – Швеция».