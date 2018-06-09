Мастрюковские озера готовят к приему «iВолги-2018»

В 2018 году форум «iВолга» пройдет с 26 июля по 4 августа. На нем будут работать девять смен.



По сравнению с прошлыми годами смену «Инновации и техническое творчество» заменит смена «Наука и образование», получившая федеральный статус. Появится новая смена «Лига труда». В ней будет участвовать рабочая молодежь из сел и крупных городов, а также представители движения студенческих отрядов.



Участники представят свои бизнес-идеи на окружном и федеральном этапах. Наиболее успешные ребята получат грант на развитие в размере 300 тысяч рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году насчитывает 10 млн рублей.



Во время «iВолги» пройдут научно-практическая конференция «Образование и наука для молодежи», окружное первенство по парашютному спорту, фестиваль добровольческих инициатив «Добро-фестиваль» и третий российско-китайский форум «Волга-Янцзы».



В среду, 6 июня, региональная рабочая группа по подготовке молодежного форума ПФО «iВолга» провела выездное совещание на Мастрюковских озерах. Ее создали по распоряжению главы региона Дмитрия Азарова. Напомним, что «iВолга» проводится в Самарской области с 2013 года по поручению президента Владимира Путина под патронатом полпреда президента в ПФО Михаила Бабича.



В выездном совещании приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, врио руководителя администрации губернатора Дмитрий Холин, врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, директор форума «iВолга-2018» Кристина Гнатюк и руководители смен и служб.



- На форум прибудет большое число участников со всего округа. В связи с этим от нас требуются четкая организация мероприятий, бесперебойная работа инфраструктуры и повышенное внимание к безопасности, - отметил Дмитрий Холин.



За порядком на поляне будут следить полицейские и сотрудники Росгвардии. Для соблюдения пожарной безопасности на форуме вводится запрет на разведение костров. Также будет установлен отдельный пожарный пост. Медицинское обеспечение берут на себя две бригады скорой помощи и сотрудники областного центра медицины катастроф. Они организуют на форуме полевой медпункт с изолятором и перевязочной.