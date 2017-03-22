Масштабный ремонт дорог в Самаре может начаться в середине апреля

Торги будут проведены в начале апреля, и с наступлением нормативной температуры (примерно в 15-20 числах апреля) горожане смогут увидеть широкомасштабный ремонт.- В прошлом году мы достигли норматива в 40% дорог, которые соответствуют стандартам. Это не очень много, но напомню, что в 2011 году, до прихода Николая Ивановича Меркушкина, процент дорог, не соответствующих нормативам, превышал 90%. Сейчас их 60%. Мы надеемся, что по итогам этого года количество дорог, соответствующих нормативам, достигнет 60%, - отметил Олег Фурсов.