Маломобильным гражданам помогут добраться до стадиона и фестиваля болельщиков

Они проработают с 14 июня по 15 июля, за исключением 7 неигровых дней, когда матчи проводиться не будут (29 июня, 4,5,8,9,12,13 июля). На пунктах можно получить консультативную помощь, ознакомиться с информацией по движению транспорта в период Чемпионата и городским мероприятиям.- у стадиона «Локомотив» (Спортивная / Красноармейская),- у площади Революции,- у площади Славы.Также организовано два пункта «Доступный пляж» на Некрасовском спуске и между улицами Полевой и Маяковского. Здесь установили настил с переходом в металлический пандус для съезда в воду, скамейки, зонты, раздевалки и специализированный туалет. Пляжные пункты работают ежедневно с 12.00 до 21.00.Кроме того, с 13 июня по 16 июля с 9:00 до 21:00 работает справочный телефон по вопросам помощи маломобильным гражданам - 8-800-222-82-78.