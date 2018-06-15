Маломобильным гражданам помогут добраться до стадиона и фестиваля болельщиков
В Самаре на время ЧМ-2018 созданы три пункта транспортной помощи для доставки маломобильных болельщиков от конечных остановок шаттлов до стадиона «Самара Арена» и Фестиваля болельщиков FIFA, сообщает администрация Самары.
Они проработают с 14 июня по 15 июля, за исключением 7 неигровых дней, когда матчи проводиться не будут (29 июня, 4,5,8,9,12,13 июля). На пунктах можно получить консультативную помощь, ознакомиться с информацией по движению транспорта в период Чемпионата и городским мероприятиям.
Пункты расположены:
- у стадиона «Локомотив» (Спортивная / Красноармейская),
- у площади Революции,
- у площади Славы.
Также организовано два пункта «Доступный пляж» на Некрасовском спуске и между улицами Полевой и Маяковского. Здесь установили настил с переходом в металлический пандус для съезда в воду, скамейки, зонты, раздевалки и специализированный туалет. Пляжные пункты работают ежедневно с 12.00 до 21.00.
Кроме того, с 13 июня по 16 июля с 9:00 до 21:00 работает справочный телефон по вопросам помощи маломобильным гражданам - 8-800-222-82-78.
Схема пунктов:
Они проработают с 14 июня по 15 июля, за исключением 7 неигровых дней, когда матчи проводиться не будут (29 июня, 4,5,8,9,12,13 июля). На пунктах можно получить консультативную помощь, ознакомиться с информацией по движению транспорта в период Чемпионата и городским мероприятиям.
Пункты расположены:
- у стадиона «Локомотив» (Спортивная / Красноармейская),
- у площади Революции,
- у площади Славы.
Также организовано два пункта «Доступный пляж» на Некрасовском спуске и между улицами Полевой и Маяковского. Здесь установили настил с переходом в металлический пандус для съезда в воду, скамейки, зонты, раздевалки и специализированный туалет. Пляжные пункты работают ежедневно с 12.00 до 21.00.
Кроме того, с 13 июня по 16 июля с 9:00 до 21:00 работает справочный телефон по вопросам помощи маломобильным гражданам - 8-800-222-82-78.
Схема пунктов:
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