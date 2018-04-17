Максим Харитонов возглавил городской департамент финансов и экономического развития

Харитонов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его предшественник на посту руководителя департамента - Татьяна Офицерова - возглавляла ведомство с июля 2016 года.Для Харитонова переход в мэрию - это возврат к знакомой работе. До того как в августе 2014 года возглавить районную администрацию, он был заместителем руководителя департамента финансов. После этого он работал в Самарской академии государственного и муниципального управления, где занимал должность проректора по экономике и финансам. Кроме того, Максим Харитонов является кандидатом экономических наук.- Максим Николаевич приступает к исполнению новых обязанностей - он принял предложение возглавить департамент, - прокомментировала глава города Елена Лапушкина. - Татьяна Вениаминовна - исключительный человек, крайне порядочный. Она создала коллектив профессионалов, на который всегда можно положиться. Работать с ней было очень приятно.Обязанности главы администрации Самарского района исполняет Сергей Источников.