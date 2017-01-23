МП «Самараводоканал» планирует увеличить доходы на 13%
Об этом стало известно в ходе встречи главы города Олега Фурсова с директором предприятия Сергеем Русиным.
По его словам, за отчетный период предприятию на 6% удалось повысить доходную часть. Говоря о планах на будущее, Сергей Русин отметил, что в 2017 году предприятие планирует рост чистой прибыли приблизительно на 13%.
Олег Фурсов поручил руководству организации проводить работу по дальнейшему расширению зоны обслуживания, в том числе рассмотреть возможность предоставления услуг в соседних муниципальных образованиях.
Напомним, МП «Самараводоканал» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению в части населенных пунктов Красноглинского и Куйбышевского районов, а также осуществляет ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Кроме того, предприятие контролирует ход исполнения договора аренды имущества, переданного ООО «СКС».
В 2016 году силами собственных бригад предприятие выполнило ремонтные работы на сетях, находящихся в районе 6 просеки, в поселке Волгарь, а также по адресу ул. Маяковского, 11. По поручению Главы города был произведен ремонт водопроводных сетей в 4 школах и 4 детских садах и выполнена закольцовка водопроводной линии в поселке Рубежное. Кроме того, было начато строительство водопроводных линий в микрорайоне Волгарь и поселке Прибрежный.
По его словам, за отчетный период предприятию на 6% удалось повысить доходную часть. Говоря о планах на будущее, Сергей Русин отметил, что в 2017 году предприятие планирует рост чистой прибыли приблизительно на 13%.
Олег Фурсов поручил руководству организации проводить работу по дальнейшему расширению зоны обслуживания, в том числе рассмотреть возможность предоставления услуг в соседних муниципальных образованиях.
Напомним, МП «Самараводоканал» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению в части населенных пунктов Красноглинского и Куйбышевского районов, а также осуществляет ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Кроме того, предприятие контролирует ход исполнения договора аренды имущества, переданного ООО «СКС».
В 2016 году силами собственных бригад предприятие выполнило ремонтные работы на сетях, находящихся в районе 6 просеки, в поселке Волгарь, а также по адресу ул. Маяковского, 11. По поручению Главы города был произведен ремонт водопроводных сетей в 4 школах и 4 детских садах и выполнена закольцовка водопроводной линии в поселке Рубежное. Кроме того, было начато строительство водопроводных линий в микрорайоне Волгарь и поселке Прибрежный.
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